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【港版國安法】金管局余偉文安撫金融界　稱立法無損港貨幣及金融體系

金融經濟 21:42 2020/05/26

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業界公會致函，表明立法並不會改變本港資金自由流動及聯滙制度不變。

「港版國安法」將於本周表決，政府官員及政商界先後開腔護航。金管局總裁余偉文發文指，從議案的本質而言，立法並不會改變香港的貨幣及金融體系基本面，未見有大量資金流出，而且中央表明維持「一國兩制」不變，相信一個安全、穩定的環境更有利於加強投資者對香港的長遠信心。

據報，金管局向業界公會致函，表明立法並不會改變香港資金自由流動及聯滙制度，當時信件並無標明署名。直至晚上，金管局再以總裁余偉文署名發表網誌，內容與向業界發出的信件相若。

余偉文指，全國人大上周宣布一項立法議案，金融業界可能關心有關建議會否對香港金融體系帶來甚麼變化，他強調簡單而言，對香港的貨幣及金融體系基本面並無任何改變，《基本法》繼續保障港元的資金自由流通和自由兌換，聯繫滙率繼續是本港金融系統的重要基石，而且規模逾4,400億美元的外滙儲備，及銀行體系資本充裕，足以應付任何市場波動。

過去數日，港股略為波動，但港滙保持穩定，並持續處於兌換保證範圍內的偏強水平，港元息率維持低企，金融市場繼續暢順有序運作，目前沒有明顯跡象顯示有大量資金流出港元或銀行體系，又警剔市場要防範謠言。

而一國兩制保持不變的情況下，香港居民的合法權利及自由不會受到影響，海外投資者的合法權益繼續受法律保障。

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