【教育股破頂】3成教育股今年升超過3成　最近又有政策憧憬？

▲ 本網按彭博行業分類，選出36隻在港掛牌教育股，當中12家公司年初至今升幅超過30%

教育股最近數周起重拾強勢，部分高等及職業教育相關股份更頻頻創52周高，例如新高教 （02001） 、希望教育 （01765） 等等。本網綜合主要教育股表現，發現今年以來，已有12隻教育股升幅超過3成，顯著跑贏大市，當中以高等及職業教育為主。而近日教育股強勢背後，原來同樣亦有政策因素支撐。

本網按彭博行業分類，選出36隻在港掛牌教育股，當中12家公司年初至今升幅超過30%，包括希望教育、新高教、銀杏教育 （01851） 、新東方在綫 （01797） 、中國科培 （01890） 、天立教育 （01773） 、宇華教育 （06169） 、中匯集團 （00382） 、思考樂 （01769） 、中教 （00839） ，以及創業板的SDM Group （08363） 。12隻股份中，以主打高等教育的希望教育最強勢，期內累升91.9%。

繼去年高職教育學校擴招人數超額完成，達116萬人後，國務院總理李克強近日兩會期間再在工作報告上指出，今明兩年職業技能培訓3500萬人次以上，高職院校擴招200萬人，要使更多勞動者「長技能、好就業」。隨著政策延續，市場料民辦高等教育及職業教育需求將受支撐。

對於入市部署，國信證券（香港）教育行業首席分析師楊曉琴在報告中指，看好希望教育、中教、新高教、以及中國東方教育 （00667） 。

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