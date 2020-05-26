【美股開市】疫苗憧憬升溫 道指高開逾600點 重上25000點關

新冠肺炎疫情困擾全球，繼Moderna後，美國默克藥廠和生物科企Novavax都宣布為新冠肺炎開發疫苗，加劇相關憧憬，加上歐洲國家開始籌備暑假重新迎接海外旅客，旅遊相關股份向好，助美股周二高開，道指彈逾600點，重上25000點關。標指漲逾2%，自3月初以來首次升穿3000點關。

默克藥廠（Merck，美：MRK）股價彈1.5%。公司宣布，將會全資收購私人疫苗公司Themis，後者研發的新冠肺炎疫苗已展開人體測試。默克同時跟非營利性疫苗研究機構IAVI建立合作夥伴關係，又跟私人持有的Ridgeback Biotherapeutics合作開發新冠肺炎的抗病毒治療。

總部設於馬里蘭州的Novavax（美：NVAX）則宣布，其實驗疫苗在澳洲展開人體測試，預期最快7月有初步結果，並把測試擴至美國。消息刺激股價彈15.3%。

西班牙為首的歐洲多國準備重新開放接待海外旅客，有助相關股份造好。聯合航空（United Airlines，美：UAL）升9.9%，機票酒店預訂平台Expedia（美：EXPE）升9%，萬豪國際（Marriott International，美：MAR）則彈6.3%。

英國擬下月批准商店和商場重開，英鎊急彈1.2%，報1.2343美元；歐元也受惠再度迎接旅客的憧憬，漲0.6%，高見1.0968美元；美元受壓，美匯指數報99.07，跌幅0.8%。

責任編輯：方賢

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