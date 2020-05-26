  • 27°C
香港時間 : 2020526日 (二) 22:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【內房】摩通：內地樓市處有利環境　薦萬科、潤地及旭煇

金融經濟 21:15 2020/05/26

分享：

摩根大通指，雖然中央在兩會期間沒有明確提出支持內地房地產行業的言論，但相信內房的基本面仍然強勁。

內地住宅樓市逐步重回正軌，券商摩根大通繼續唱好內房股，指暫時看不到有大量內房股因為受到新型冠狀病毒疫情影響，而削減盈利預測，加上信貸環境仍然寬鬆，整體內地樓市處於如2018及2019年般的有利環境，內房股派息料保持穩健。

摩通指，雖然中央在兩會期間沒有明確提出支持內地房地產行業的言論，但相信內房的基本面仍然強勁，而且內地樓價上周向上，而且升幅有加快情況，反映市場需求非常熾熱。

第三季內房銷售料由內陸及西部城市帶動

內地40大城市上周銷售按周升9%，令過去4周累計銷售按年增長2%，相信5月份內房銷售按年持平，而若以合約銷售價值計算，上市內房股銷售按年更累升15%。摩通估計，隨內地逐步開放內陸及西部城市，預計有關區域的銷售將帶動第三季的內房銷售數據，內房股的盈利前景會更明朗。

摩通認為，內房股是美元債券市場的主要貸款人，2018年第二季及2019年第二季，當中美貿易關係趨緊張時，人民幣貶值，內房股亦跟隨回落。不過，當中美關係於2019年第三季再次升溫時，對內房股的最初影響亦巨大，但當內房股發布理想的季績時，市場表現呈分化，基本面良好的內房股股份上揚。

若加入非人民幣債券的考慮，摩通在內房股的重磅股中偏好萬科 （02202） 及華潤置地 （01109） ，中型股重申看好5月及6月份銷情會大幅反彈的旭輝 （00884） ，富力地產 （02777） 及雅居樂 （03383） 目前估值亦吸引。細價股中，摩通則看好中駿集團 （01966） 及美的置業 （03990）

相關文章：【內房】摩通看好內房股未來兩季表現　地價穩銷售加快

相關文章：【內房股】世房旗下物管公司獲騰訊及紅杉資本投資19億元

香港股票 中駿集團控股（01966） 旭輝控股集團（00884） 萬科企業（02202） 雅居樂集團（03383） 中美關係 富力地產（02777） 華潤置地（01109） 美的置業（03990） 樓價

上一篇文章

【教育股破頂】3成教育股今年升超過3成　最近又有政策憧憬？

下一篇文章

亞視出售由沈振盈掌舵的訊匯證券60%股權　套現6200萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】滙豐1個月港元定存 享3厘息冠全城
【定期存款】滙豐1個月港元定存 享3厘息冠全城
【強積金】MPF專家提醒 申請「保就業」計劃6大貼士
【強積金】MPF專家提醒 申請「保就業」計劃6大貼士
【港版國安法】任志剛：美國若藉金融「武器化」　香港金融中心地位反強化（一文看清財金官員看法）
【港版國安法】任志剛：美國若藉金融「武器化」　香港金融中心地位反強化（一文看清財金官員看法）
賭王何鴻燊逝世終年98歲　信德急升兩成澳博升逾7%
賭王何鴻燊逝世終年98歲　信德急升兩成澳博升逾7%
【口罩供應】港產口罩Simply Mask今日（25日）開放彩色口罩預售　50片99元（附連結）
【口罩供應】港產口罩Simply Mask今日（25日）開放彩色口罩預售　50片99元（附連結）
【保就業計劃】800億保就業計劃接受申請、最快6月收款　受薪人數不可少於3月受僱人數（附計劃重點）
【保就業計劃】800億保就業計劃接受申請、最快6月收款　受薪人數不可少於3月受僱人數（附計劃重點）