【內房】摩通：內地樓市處有利環境　薦萬科、潤地及旭煇

▲ 摩根大通指，雖然中央在兩會期間沒有明確提出支持內地房地產行業的言論，但相信內房的基本面仍然強勁。

內地住宅樓市逐步重回正軌，券商摩根大通繼續唱好內房股，指暫時看不到有大量內房股因為受到新型冠狀病毒疫情影響，而削減盈利預測，加上信貸環境仍然寬鬆，整體內地樓市處於如2018及2019年般的有利環境，內房股派息料保持穩健。

摩通指，雖然中央在兩會期間沒有明確提出支持內地房地產行業的言論，但相信內房的基本面仍然強勁，而且內地樓價上周向上，而且升幅有加快情況，反映市場需求非常熾熱。

第三季內房銷售料由內陸及西部城市帶動

內地40大城市上周銷售按周升9%，令過去4周累計銷售按年增長2%，相信5月份內房銷售按年持平，而若以合約銷售價值計算，上市內房股銷售按年更累升15%。摩通估計，隨內地逐步開放內陸及西部城市，預計有關區域的銷售將帶動第三季的內房銷售數據，內房股的盈利前景會更明朗。

摩通認為，內房股是美元債券市場的主要貸款人，2018年第二季及2019年第二季，當中美貿易關係趨緊張時，人民幣貶值，內房股亦跟隨回落。不過，當中美關係於2019年第三季再次升溫時，對內房股的最初影響亦巨大，但當內房股發布理想的季績時，市場表現呈分化，基本面良好的內房股股份上揚。

若加入非人民幣債券的考慮，摩通在內房股的重磅股中偏好萬科 （02202） 及華潤置地 （01109） ，中型股重申看好5月及6月份銷情會大幅反彈的旭輝 （00884） ，富力地產 （02777） 及雅居樂 （03383） 目前估值亦吸引。細價股中，摩通則看好中駿集團 （01966） 及美的置業 （03990） 。

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