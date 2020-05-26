【防疫抗疫基金】會址資助計劃已批出530份申請　遊戲機中心、麻將天九牌照資助明日截止

民政事務總署轄下的牌照事務處（牌照處）正向防疫抗疫基金下設立的會址資助計劃、遊戲機中心資助計劃及麻將／天九牌照持有人資助計劃的成功申請人發放資助。

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會址資助計劃在4月18日開始接受申請，並已在5月18日截止，共收到565份申請。截至今日（五月二十六日），當中的530份申請已獲批核，涉及合共5300萬元資助。牌照處會加快審批餘下的申請，並以信件或電郵通知成功申請人。

另外，遊戲機中心資助計劃及麻將／天九牌照持有人資助計劃的申請期由4月27日至5月27日為止，兩項計劃下分別已發放1 920萬元及650萬元的資助。有意但尚未申請的的經營者須盡快向牌照處提交申請。

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上述三項資助計劃分別向合資格持有根據《會社（房產安全）條例》（第376章）發出的有效合格證明書（合格證明書）的人士、遊戲機中心經營者及麻將／天九牌照持有人提供一次性10萬元資助，旨在為因疫情和政府推行的減少社交接觸措施而業務受到嚴重影響的處所提供即時的財政紓困。

如有查詢，請致電3107 3021（會址資助計劃）、2116 5230（遊戲機中心資助計劃）或 2117 2977（麻將／天九牌照持有人資助計劃）聯絡牌照處。

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責任編輯：葉泳珊