【美股戰報】新冠疫苗有進展　美股全線高開　瑞幸爆升逾一半

投資者憧憬經濟活動重啟及新冠疫苗的最新進展，美股全線高開，標指升60點或2.03%，報3015點，為3月初以來重回3000點水平；道指升567點或2.36%，報25044點；納指升151點或1.63%，報9476點。

生物科技公司Novavax（NVAX）據報周一正式開展病毒疫苗人體試驗，該公司表示將於澳洲兩個地點招募130名介乎18至59歲的人士參與試驗，初步結果料於7月出爐。若有關試驗成功，則將展開第二階段試驗。

郵輪股急升，嘉年華郵輪（CCL）漲9.2%，挪威郵輪（NCLH）漲9.5%，皇家加勒比郵輪（RCL）漲8.6%；航空股亦普遍向上，達美航空漲6.7%，美航集團（AAL）漲5.7%，美國聯合航空（UAL）漲6.6%，波音（BA）漲5.3%。

科技股亦大幅向上，Facebook（FB）股價創新高，現報240美元，升超過2%。蘋果（AAPL）升1%； 亞馬遜（AMZN）升0.9%； Alphabet（GOOG）升1.6%。

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另外，上月自揭財務數據造假後一度停牌的瑞幸咖啡（LK）爆升逾50%，現報每股2.1美元，市值升超過5.6億美元。

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