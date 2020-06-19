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【旅遊留意】日本台灣大馬等放寬限制 一文看清各地解除封關時間（不斷更新）

金融經濟 19:28 2020/06/19

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新冠肺炎疫情長達約5個月，全球疫情開始逐漸緩和，由現時不少國家開始計劃進行分階段性解封，當中部分歐洲地區更於7月份接受旅客入境；亞洲地區方面，台灣計劃於10月接受旅客入境。

【更新時間：6月19日】

英國：英國首相約翰遜擬於月底宣布，與少數新冠病毒疫情較輕的國家達成「空氣橋（air brifges）」協議，「空氣橋」容許相關國家的國民抵達英國後，無須強制隔離14天。

英國擬初步開放予法國、西班牙、希臘、葡萄牙等歐洲國家。

馬來西亞：6月19日起放寬旅遊入境管制，允許新加坡、汶萊、新西蘭與澳洲國民入境，無需接受肺炎篩檢，並且不需強制隔離14天。

馬來西亞政府表示，這些旅客必須先在國內進行篩檢，證明測試結果呈陰性，才能入境馬來西亞。入境後不需要強制隔離，也不需要接受特別篩檢過程，尤其是某領域的專才、公司高層、學生可直接入境馬來西亞，無需經過移民局批准。

日本：決定放寬出入境管制措施，首階段將向商務人士放寬限制，且出入境前必須接受PCR（聚合酶鏈式反應）檢查，目前正與越南、泰國、新西蘭、澳洲4國商討，每天最多開放250人入境。

早前媒體報道指，日本將分三階段逐步開放入境。第一階段將開放商務旅客入境；第二階段則開放給留學生；第三階段再開放給觀光旅客入境。日本預期8月起全面恢復經濟。日本國家旅遊局（JNTO）近日舉辦活動，勝出者可獲雙人來回日本機票，可選航點包括鹿兒島、四國高松及北海道釧路等，最早出發日期為今年8月1日。

台灣：6月22日起，來自低或中低感染風險國家 / 地區、在台灣停留少於3個月的短期商務人士可縮短居家檢疫時間，由5至7日不等，此後可申請自費篩檢，當中香港、澳門居民亦包括在名單內。

目前台灣中央流行疫情指揮中心公佈的低感染風險國家 / 地區的名單包括：紐西蘭、澳洲、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、香港、泰國、蒙古、不丹

中低感染風險國家 / 地區包括：南韓、日本、馬來西亞、新加坡

台灣早前表示，將分三階段重新開放旅遊。當中第三階段將開放境外旅客入境，同時放寬各項邊境限制，包括解除轉機限制、放寬國際郵輪靠泊及恢復兩岸航班等，預計於10月起實施。

【更新時間：5月26日】

澳門：澳門的旅遊復甦計劃亦會分三階段進行。第一階段將會開始支持澳門業界及海內外預熱的旅行宣傳；第二階段會按照疫情發展，個別開放入境地區進行宣展工作；第三階段會根據國際市場的走勢再製訂相應的復甦方案，預計重點推出航空、海運、跨境陸路巴士等交通優惠。但暫時未有落實日期。

新加坡將分三階段逐步解封。首階段將於62日起，恢復經濟活動及復課；第二階段則會容許更多餐飲、零售店恢復營業；第三階段開始開放外國旅客入境，但未有實際日期。

峇里島：預計於10月重新開放予外國旅客入境。

歐洲

冰島：預計不遲於6月15日實施放寬國際旅客入境限制。入境旅客可選擇居家隔離14日或抵達機場時接受病毒檢測，呈陰性者或出示居住地區所發出的健康證明書即可入境。

希臘：預計於6月15日展開希臘旅遊季，並於7月1日恢復往返希臘的國際航班。

西班牙：將於7月起重新開放予外國旅客入境。

意大利：由63日起允許出入歐盟成員國、神根地區及英國旅客入境需無須強制隔離14日。

相關文章：【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）

疫情 西班牙 日本 歐洲 意大利 台灣 新加坡 希臘 澳門 冰島

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