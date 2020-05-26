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【旅遊留意】全球陸續解封　一文看清各地最新開放入境時間（不斷更新）

金融經濟 21:03 2020/05/26

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西班牙、希臘、冰島於7月份重新開放旅客入境。

新冠肺炎疫情長達約5個月，全球疫情開始逐漸緩和，由現時不少國家開始計劃進行分階段性解封，當中部分歐洲地區更於7月份接受旅客入境；亞洲地區方面，台灣計劃於10月接受旅客入境。

亞洲地區

日本：分三階段逐步開放入境。第一階段將開放商務旅客入境；第二階段則開放給留學生；第三階段再開放給觀光旅客入境。日本表示，仍需要考慮到海外國家的疫情情況，再判斷開放入境的確實日期。

台灣分三階段重新開放旅遊。當中第三階段將開放境外旅客入境，同時放寬各項邊境限制，包括解除轉機限制、放寬國際郵輪靠泊及恢復兩岸航班等，預計於10月起實施。

澳門：澳門的旅遊復甦計劃亦會分三階段進行。第一階段將會開始支持澳門業界及海內外預熱的旅行宣傳；第二階段會按照疫情發展，個別開放入境地區進行宣展工作；第三階段會根據國際市場的走勢再製訂相應的復甦方案，預計重點推出航空、海運、跨境陸路巴士等交通優惠。但暫時未有落實日期。

新加坡將分三階段逐步解封。首階段將於62日起，恢復經濟活動及復課；第二階段則會容許更多餐飲、零售店恢復營業；第三階段開始開放外國旅客入境，但未有實際日期。

峇里島：預計於10月重新開放予外國旅客入境。

歐洲

冰島：預計不遲於6月15日實施放寬國際旅客入境限制。入境旅客可選擇居家隔離14日或抵達機場時接受病毒檢測，呈陰性者或出示居住地區所發出的健康證明書即可入境。

希臘：預計於6月15日展開希臘旅遊季，並於7月1日恢復往返希臘的國際航班。

西班牙：將於7月起重新開放予外國旅客入境。

意大利：由63日起允許出入歐盟成員國、神根地區及英國旅客入境需無須強制隔離14日。

相關文章：【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）

疫情 西班牙 日本 歐洲 意大利 台灣 新加坡 希臘 澳門 冰島

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