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【賭王何鴻燊病逝】賭王敢言常論中港政事　03年勉港人：有危即有機

金融經濟 20:04 2020/05/26

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賭王何鴻燊病逝終年98歲，生前活躍中港政壇，並不時就港澳事務發表已見，並曾準確「預測」曾蔭權會成為次任特首。（資料圖片）

賭王何鴻燊病逝終年98歲。何鴻燊一生除雄霸澳門賭業半邊天，他生前亦活躍於中港政壇，更不時語出驚人。2003年數十萬港人因反對23條而上街遊行，面對政治動盪，何鴻燊就勉勵港人「有危機即係有轉機」。

何鴻燊在澳門發跡，但香港才是他的出生及成長地方。他曾就讀皇仁書院，之後考上香港大學，但當時受到日軍佔領香港影響，被迫終止學業，並走到澳門避難。

09年跌傷入院　仍堅持赴澳回歸典禮

發跡後，何鴻燊活躍於中港的政商界，曾任三屆政協常委。2009年，已屆88歲高齡的何鴻燊，當時因跌傷入院後一直留院，期間曾排除萬難離開醫院，親赴澳門出席回歸10周年慶典及時任澳門行政長官崔世安的就職典禮。會後，賭王獲時任國家主席胡錦濤及崔世安接見，胡錦濤又讚揚何是愛國愛澳人士，充分肯定其對澳門經濟的貢獻。

賭王2009年親赴澳門出席回歸10周年慶典，獲時任國家主席胡錦濤接見，並肯定其對澳門的貢獻。（有線電視畫面）

敢言的賭王早年亦不時就港澳政事發表已見，多屆特首選舉都公開表態支持心儀人選，並曾預言曾蔭權會當選次任特首；他又曾批評前特首董建華「八萬五」房屋政策「行唔通」。

時至2012年，唐英年及梁振英競選特首，賭王曾公開支持時任政務司司唐英年，並夥女兒何超瓊向唐英年捐款。最終，梁振英當選特首。

曾豪言爭取普選遊行市民　不多於5萬人

何鴻燊就曾在市民舉行遊行爭取普選時豪言，預計遊行人數不會多過5萬人。至2003年，50萬港人因23條立法上街遊行，有記者就此問賭王看法，他反問：「我在香港80年，有乜風浪未見過？有危機即係有轉機」，又指港人善於適應變通且多人才，「遲啲省番立立令，又可以搵番錢啦！」。

賭王曾準確「預測」曾蔭權會成為次任特首，過往不時見到二人一同出席公開場合。（資料圖片）

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