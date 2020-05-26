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【疫市營商】屯門市廣場舉行LEGO作品展　細數獨有打卡位

商業 20:10 2020/05/26

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屯門市廣場特意聯乘LEGO及 Legend Bricks，於6月舉行LEGO作品展。

香港第5間LEGO（樂高）認證專門店已於4月底在屯門市廣場開幕。加上本地LEGO拼砌組織東方之磚（Legend Bricks）成立10週年，屯門市廣場特意聯乘LEGO及 Legend Bricks，舉行LEGO作品展。

【疫市營商】荃灣廣場推限量優惠　買300元運動品牌只付30元

由6月3日至28日，屯門市廣場舉行Bricks Adventure創意無限作品展，展出近100款LEGO神級作品，使用逾28萬粒LEGO。除了1比1 大型LEGO生日蛋糕，現場更特設五個LEGO專區，包括走進「真實」世界、娛樂放映區、地道香港情、細味童年回憶及經典機械人列陣。

1比1大型LEGO生日蛋糕

1米高經典高達角色

「經典機械人列陣」展出1米高經典高達角色；而在「地道香港情」中，彩虹邨則活現眼前。在「走進『真實』世界」則可遊歷大阪必到的打卡位 —固力果燈箱外牆等。

走進「真實」世界的場景

地道香港情的唐樓場景

【零售寒冬】零售管理協會向特首致公開信　促禁止業主9個月內收回欠租商舖

屯門市廣場特意推出LEGO虛擬導賞團，以聲音導航帶訪客走訪展覽區。與此同時，顧客可到商場內2樓全新開設的樂高認證專門店 ，享受開幕購物優惠。屯門市廣場新店更設有以新界區內獨有的輕鐵為主題的Mosaic Wall，及展現香港經典街頭小食文化的3D LEGO小食亭，是作品展以外的另一打卡熱點。

屯門市廣場的LEGO新店更設有以新界區內獨有的輕鐵為主題的Mosaic Wall，及展現香港經典街頭小食文化的3D LEGO小食亭。

【旅遊寒冬】昂坪纜車明日重開　推港人半價優惠吸本地客

責任編輯：葉泳珊

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