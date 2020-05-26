【方便老友記】銀聯夥10銀行　豁免長者內地提款手續費3個月

近年不少長者透過社會福利署的「廣東計劃」及「福建計劃」，長居廣東及福建之餘，繼續可領取本港的長者福利金。

銀聯國際宣布，為便利在內地定居但因疫情無法回港的長者領取政府援助金，銀聯與10間本地銀行合作，在今年6月起豁免香港長者在內地提款的手續費，為期3個月。合作豁免香港長者在內地提款手續費的10間銀行包括：滙豐銀行、中國香港、恒生銀行、渣打銀行、南洋商業銀行、大新銀行、創興銀行、建行亞洲、交銀香港和上海商業銀行。

銀聯及合作銀行將會於6月1日至8月31日期間，向使用銀聯提款卡在內地櫃員機提款的香港長者，免除跨境提款手續費。

社署透過「綜援長者廣東及福建省養老計劃」，以及公共福利金計劃下的「廣東計劃」及「福建計劃」，為超過2萬名移居廣東、福建兩地的香港長者提供生活津貼。

以往許多長者會定期回港領取援助金，但近期受疫情影響，他們只能在內地通過自動櫃員機提款，因此需支付跨境提款手續費。為减輕長者經濟負擔，方便他們在內地提款，銀聯國際倡議本港銀行豁免香港長者在內地的跨境提款手續費，獲10間銀行響應。

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