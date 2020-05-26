【父親節】Logitech推父親節優惠　產品低至5折起

▲ 電腦設備廠商Logitech由即日起至6月21日，推出一系列的電子產品優惠。（Logitech提供）

父親節即將來臨，電腦設備廠商Logitech由即日起至6月21日，推出一系列的電子產品優惠。例如PRO X機械遊戲鍵盤由原價1,199元，現以優惠價售799元；PRO X GX鍵軸套件由原價429元，現以優惠價售199元。

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最抵電子產品優惠

產品 原價（元） 優惠價（元） G709 Lightspeed Hero 799 549 G502 LIGHTSPEED，N/A，AP，NO LANG 1,199 799 G PRO X Gaming Keyboard 1,119 799 G PRO X Tactile Switch Accessories 429 199 G PRO X Linear Switch Accessories 429 199

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另外，品牌現時多款產品，亦趁父親節設有推廣優惠。例如MX Master 3高階無線藍牙滑鼠，聲稱功能為至今最新、最快和最精準MagSpeed電磁滾輪，一秒可捲動一千行，精準度較傳統設計提升了87%，推廣價為799元。

爸爸放假若鍾意打機，好像玩PUBG等，亦可選品牌的G933S LIGHTSYNC無線7.1聲道環繞音效遊戲耳機麥克風。據悉，該產品可聽出敵人腳步聲的確切位置，以及其裝填彈藥的聲音，現時推廣價為1,199元。

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責任編輯：馬意文