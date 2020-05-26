  • 28°C
香港時間 : 2020526日 (二) 20:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【父親節】Logitech推父親節優惠　產品低至5折起

商業 19:29 2020/05/26

分享：

電腦設備廠商Logitech由即日起至6月21日，推出一系列的電子產品優惠。（Logitech提供）

父親節即將來臨，電腦設備廠商Logitech由即日起至6月21日，推出一系列的電子產品優惠。例如PRO X機械遊戲鍵盤由原價1,199元，現以優惠價售799元；PRO X GX鍵軸套件由原價429元，現以優惠價售199元。

【疫市營商】荃灣廣場推限量優惠　買300元運動品牌只付30元

最抵電子產品優惠

產品 原價（元） 優惠價（元）
G709 Lightspeed Hero 799 549
G502 LIGHTSPEED，N/A，AP，NO LANG 1,199 799
G PRO X Gaming Keyboard 1,119 799
G PRO X Tactile Switch Accessories 429 199
G PRO X Linear Switch Accessories 429 199

【疫市營商】麥當勞列麥炸雞為「10號餐」　優惠價只需35元

另外，品牌現時多款產品，亦趁父親節設有推廣優惠。例如MX Master 3高階無線藍牙滑鼠，聲稱功能為至今最新、最快和最精準MagSpeed電磁滾輪，一秒可捲動一千行，精準度較傳統設計提升了87%，推廣價為799元。

爸爸放假若鍾意打機，好像玩PUBG等，亦可選品牌的G933S LIGHTSYNC無線7.1聲道環繞音效遊戲耳機麥克風。據悉，該產品可聽出敵人腳步聲的確切位置，以及其裝填彈藥的聲音，現時推廣價為1,199元。

【父親節】朗廷酒店自助晚餐及扒房　網上預訂低至8折

責任編輯：馬意文

相關文章

【疫市營商】麥當勞列麥炸雞為「10號餐」　優惠價只需35元
今日
【疫市營商】麥當勞列麥炸雞為「10號餐」　優惠價只需35元
【創業兵團】90後蒐羅各地高質錶　月均營業額逾20萬
今日
【創業兵團】90後蒐羅各地高質錶　月均營業額逾20萬
【防疫抗疫基金】 美容院、按摩院及派對房間資助　今日起陸續發放
今日
【防疫抗疫基金】 美容院、按摩院及派對房間資助　今日起陸續發放
【零售寒冬】零售管理協會向特首致公開信　促禁止業主9個月內收回欠租商舖
今日
【零售寒冬】零售管理協會向特首致公開信　促禁止業主9個月內收回欠租商舖
電腦設備 藍牙 設計 父親節 品牌 產品 滑鼠 耳機 遊戲

上一篇文章

【疫市營商】屯門市廣場舉行LEGO作品展　細數獨有打卡位

下一篇文章

【新冠肺炎】畢馬威報告：疫情改變客戶期望　港零售商需再審視經營模式
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】台灣擬6月1日解封口罩出口禁令　最快本周有定案
【口罩供應】台灣擬6月1日解封口罩出口禁令　最快本周有定案
【消費優惠】東薈城名店倉購物祭　名牌手袋低至2折美容產品買一送一
【消費優惠】東薈城名店倉購物祭　名牌手袋低至2折美容產品買一送一
【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意
【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意
【口罩供應】五款港產口罩獲「Q嘜」認證　通過ASTM美國標準
【口罩供應】五款港產口罩獲「Q嘜」認證　通過ASTM美國標準
【保就業計劃】兼職有強積金戶口　僱主亦可申請計劃
【保就業計劃】兼職有強積金戶口　僱主亦可申請計劃
【口罩供應】「Q嘜」認證口罩可信嗎？　標誌局：每年巡查兩次
【口罩供應】「Q嘜」認證口罩可信嗎？　標誌局：每年巡查兩次