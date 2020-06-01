原油ETF的特性與風險

受新冠肺炎及其他因素影響，近月石油需求顯著下降及全球石油庫存逼近上限，導致油價於2020年2月下旬以來大幅下跌，西德克薩斯中質原油（英文簡稱「WTI」）五月期貨價格期間更史上首次出現負值，當中原油期貨ETF成為市場其中一個焦點。

商品ETF分類

眾所周知，投資ETF或可讓投資者同時涉獵不同資產類別，包括商品例如原油、黃金和其他貴金屬。以原油為例，基於儲存保管便利性和成本效益等考慮，原油ETF一般以非實物支持的模式運作，這種ETF投資於相關的金融產品，追蹤原油價格走勢。因此，雖然同為商品ETF，原油期貨ETF在性質上與普遍投資實物黃金的黃金ETF有別。

目前於香港交易所上市的原油ETF有兩隻，均為期貨ETF，即透過投資於原油期貨合約追蹤指定的原油期貨指數。近月原油價格大幅波動，部分投資者或希望透過原油ETF為油價波動作部署，這或許是該等產品投資需求上升的原因。根據ETF發行商於香港交易所披露易上載的資料，截至2020年４月底，原油ETF的資產管理規模逾40億港元，較去年底的9,256萬港元大幅增加。

期貨ETF涉及期貨合約轉倉風險

坊間或有誤解，認為原油期貨ETF的表現緊貼現貨原油價格。原油期貨ETF的操作需要在期貨合約到期前轉倉，將即期交割月份的合約平倉，並開立遠期交割月份的期貨合約。如果期貨市場出現期貨高水（contango，即遠期期貨價格高於近期），或會產生轉倉成本。由於ETF須以較低價格賣出即月期貨，並以較高價格再投資遠期期貨，因此期貨高水會引致負轉倉收益率（negative roll yield），除了不利投資回報率，其轉倉成本亦會使ETF偏離現貨價。

有見及此，原油期貨ETF都制定不同的轉倉方式，例如透過設定投資方針和指數計算方法，應對潛在的期貨高水風險。由於轉倉方式有異，原油期貨ETF的表現可有不同，投資者應注意當中風險。

原油期貨ETF與一般直接投資於相關市場的ETF不同，因為它們難以完全緊貼現貨市場表現，同時亦因為這類ETF是建基於期貨機制，投資者需要對期貨合約的運作方式有一定了解。原油期貨ETF涉及期貨投資的風險，例如高波動性、槓桿、高轉倉成本及保證金風險。由於原油期貨ETF的投資集中於原油市場，其表現較容易受石油價格的波動影響，投資者須深入了解有關風險，才作投資決定。