  • 31°C
香港時間 : 2020601日 (一) 12:14
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

原油ETF的特性與風險

金融經濟 12:00 2020/06/01

分享：

受新冠肺炎及其他因素影響，近月石油需求顯著下降及全球石油庫存逼近上限，導致油價於2020年2月下旬以來大幅下跌，西德克薩斯中質原油（英文簡稱「WTI」）五月期貨價格期間更史上首次出現負值，當中原油期貨ETF成為市場其中一個焦點。

商品ETF分類

眾所周知，投資ETF或可讓投資者同時涉獵不同資產類別，包括商品例如原油、黃金和其他貴金屬。以原油為例，基於儲存保管便利性和成本效益等考慮，原油ETF一般以非實物支持的模式運作，這種ETF投資於相關的金融產品，追蹤原油價格走勢。因此，雖然同為商品ETF，原油期貨ETF在性質上與普遍投資實物黃金的黃金ETF有別。

目前於香港交易所上市的原油ETF有兩隻，均為期貨ETF，即透過投資於原油期貨合約追蹤指定的原油期貨指數。近月原油價格大幅波動，部分投資者或希望透過原油ETF為油價波動作部署，這或許是該等產品投資需求上升的原因。根據ETF發行商於香港交易所披露易上載的資料，截至2020年４月底，原油ETF的資產管理規模逾40億港元，較去年底的9,256萬港元大幅增加。

期貨ETF涉及期貨合約轉倉風險

坊間或有誤解，認為原油期貨ETF的表現緊貼現貨原油價格。原油期貨ETF的操作需要在期貨合約到期前轉倉，將即期交割月份的合約平倉，並開立遠期交割月份的期貨合約。如果期貨市場出現期貨高水（contango，即遠期期貨價格高於近期），或會產生轉倉成本。由於ETF須以較低價格賣出即月期貨，並以較高價格再投資遠期期貨，因此期貨高水會引致負轉倉收益率（negative roll yield），除了不利投資回報率，其轉倉成本亦會使ETF偏離現貨價。

有見及此，原油期貨ETF都制定不同的轉倉方式，例如透過設定投資方針和指數計算方法，應對潛在的期貨高水風險。由於轉倉方式有異，原油期貨ETF的表現可有不同，投資者應注意當中風險。

原油期貨ETF與一般直接投資於相關市場的ETF不同，因為它們難以完全緊貼現貨市場表現，同時亦因為這類ETF是建基於期貨機制，投資者需要對期貨合約的運作方式有一定了解。原油期貨ETF涉及期貨投資的風險，例如高波動性、槓桿、高轉倉成本及保證金風險。由於原油期貨ETF的投資集中於原油市場，其表現較容易受石油價格的波動影響，投資者須深入了解有關風險，才作投資決定。

 

撰文 : 羅博仁（Brian Roberts） 香港交易所交易所買賣產品主管

商品 期貨 ETF 金融 轉倉 德克薩斯 財富及資產管理 新冠肺炎疫情 石油

上一篇文章

港交所拆解ETF兩大投資謬誤　低風險？無成交無流動性？

下一篇文章

【反修例】合興集團CEO洪明基辭任香港吉野家母企董事
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】4間大小行鬥加港元息　半年存息最高1.7厘
【定期存款】4間大小行鬥加港元息　半年存息最高1.7厘
【定期存款】澳元定存最高10厘　專家籲0.63候低收集
【定期存款】澳元定存最高10厘　專家籲0.63候低收集
【恒指夜期】特朗普制裁措施未見細節　恒指黑期反彈重返23000點大關（不斷更新）
【恒指夜期】特朗普制裁措施未見細節　恒指黑期反彈重返23000點大關（不斷更新）
【港區國安法】梁振英矛頭指向滙豐 促工商政界取消戶口免成人質
【港區國安法】梁振英矛頭指向滙豐 促工商政界取消戶口免成人質
【中概股回歸】網易、京東6月先後招股 兩股有何不同？
【中概股回歸】網易、京東6月先後招股 兩股有何不同？
企業破產潮殺到！　美國破產數目創海潚後新高日本料逾萬企業破產
企業破產潮殺到！　美國破產數目創海潚後新高日本料逾萬企業破產