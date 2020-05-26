【港股分析】撇除炒作因素　信德本身抵唔抵買？

賭王何鴻燊今日離世，相關股份即時有炒作，當中澳博(00880)升7.1%，信德(00242)更大升22%。短期仍可能繼續炒作系內有其他動作，不過如果只睇基本因素，信德今日急升後仲值唔值得買入？

信德今日收報3.12元，市值為94億元，今日急升完PE仍僅2.7倍，PB亦僅0.26倍，股息率亦近5.7厘，估值可謂極低殘。

不過低估值一定有原因。截至去年底，集團全年收入為150億，按年增長一倍，不過每股盈利為1.14元，按年要下跌25%，即收入增長未能轉化為盈利。

集團分為4大業務，包括地產、運輸、酒店及消閒以及投資。去年地產收入近120億，佔收入近八成，集團食粥食飯睇地產項目。翻查年報，相信貢獻集團收入增長的是澳門濠尚的住宅項目。集團透露2019年把951個單位交付予買家，佔所有單位77%，同時已入賬確認溢利，而餘下存貨將於未來數年策略性推出市場。至於其餘發展中項目包括香港昇御門及新加坡索美塞路項目。前者為豪宅單位，暫時賣出兩個，後者為辦公室、醫療中心及零售商場的多用途商業發展項目，去年亦有出售48個辦公室單位及兩個醫療中心單位的溢利已入賬確認。暫時未見有大型地產項目可幫助集團承接去年增長。

再加上，信德較少大行覆蓋，市場欠一定信心。參考最新去年12月底美銀睇法，美銀看好其受惠打造澳門成金融中心及橫琴項目預售，兩大原因都不見得短期內能實現。

不過集團除了估值平，還有一大賣點，就是現金充足，截至去年底集團現金及銀行結餘有120億元，較其市值還要高，相信能提供一定防守性。現價買入或需要等一段時間才能獲估值重估。