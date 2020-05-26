【新盤加推】Wetland Seasons Park第2期再加推　折實呎價由10,842元起

新盤繼續成市場焦點，剛過去的周末新地（0016）旗下天水圍新盤Wetland Seasons Park第2期開售200伙，該盤累收約1萬票，成逾一年以來首輪收票最多的新盤票王，最後成功售出192伙，佔整體96%，幾近沽清。該盤於周二（26日）加推價單第5號，共155伙應市，折實平均呎價$12,783，屬原價加推，惟約3成單位為特色戶，輕微加價1%至2%。

Wetland Seasons Park第5號價單，折實樓價價由412.7萬至1,695萬元，折實呎價由10,842元至15,670元。入場價單位為第18座地下A2單位及第19座地下A2單位，實用面積為346平方呎，屬一房（開放式廚房）間隔，折實樓價為412.7萬元。新地代理總經理胡致遠表示，該盤將於本週六（30日）發售共298伙，並於本周四（28日）下午1時正截止接收購樓意向登記。

此外，萬科香港旗下長沙灣THE CAMPTON將於周三（27日）開賣首輪188伙，項目於於周一（25日）截收登記，最終收到8,699個認購登記，較明日發售188伙，超額認購近45.3倍。

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