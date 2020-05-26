【基金爆買】一周吸金700億　國內基金搞邊科

盡管中國股市表現不慍不火，國內申購基金的氣氛卻相當火爆。內地報道，近一周成立的權益基金規模超過700億元（人民幣，下同），其中易方達均衡成長基金的發行金額便達到270億元。WIND資訊數據顯示，今年截至周日（24日）共有514隻新基金，合計發行份額7,431.8億份，其中包括股票型基金、混合型基金在內的權益基金合計約310隻，規模達到5,172.8億元。

據了解，之前也有過兩次權益基金發行的熱潮，分別出現在2007年和2015年，2007年首9個月合計成立31隻權益基金，募集規模合計2,800多億元；2015年上半年成立了394隻新基金，合計募集規模超過1萬億元。市場預期，按近日新基金募集700億元、平均70%倉位來計算，將會為股市帶來500億元的新增資金。

很多人會關心，這些錢從哪裡來？第一，今年全球央行放水，國內也不例外，人行連番降低存準率，令市場充滿游資，有部分流入股市，不足為奇。第二，過往散戶因反覆虧錢被割，被謔稱為「韭菜」，但被割得多，個別散戶有了覺悟，索性將錢投向有往績的基金經理，以致基金申購熱爆。

隨之，股市規律起了變化。最明顯，從前A股以炒細價股、概念股見稱，但在基金化後，長升長有的股份，換成一些白馬股，即基本面佳的大藍籌，如貴州茅台（滬：600519）、恒瑞醫藥（滬：600276）和片仔癀（滬：600436）等。