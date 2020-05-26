【中美角力】CNN分析：特朗普或採取更強對華立場

全國人大擬制定「港版國安法」，香港問題影響中美角力。美國有線電視新聞網（CNN）分析員維諾格拉德（Samantha Vinograd）撰文分析，如果美國總統特朗普（Donald Trump）採取行動制裁中國，必定破壞中美關係，但若不出手，便會創下中方不用為其行為負責的先例。她認為，美國總統大選將至，或促使特朗普在香港問題上採取更堅定的立場。

曾擔任美國國家安全委員會成員的維諾格拉德（Samantha Vinograd）分析，美國政府和國會已就「港版國安法」作出回應，國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）周日（24日）已表明法案可能導致美國制裁，並威脅香港的金融中心地位，而國會兩黨參議員亦宣布聯手提交法案，計劃制裁中國官員等，而將來亦可能重新審視《香港關係法》及取消對香港的特殊經濟待遇。

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文章寫道，若特朗普及國會決定採取制裁行動，中國或會報復，令全球經濟再受重挫；但美國不行動，一樣會付出沉重代價，不但損害香港人的自由與人權，更創下中國不用為其行為負責的先例。

她認為，在未來一段日子，特朗普的團隊要說服歐洲及全球各國，以至特朗普本人，表明北京打壓香港自治需付出的代價。而特朗普的團隊最大的挑戰，將會是說服特朗普，因他一直優先考慮與中國的貿易，人權並非他的首要議題。雖然特朗普在很多情況下都不願與中國抗衡，但在大選期間依附中國的政治後果，或促使他在香港問題上採取更堅定的立場。

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