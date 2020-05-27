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【疫市變陣】為捱過疫情期　性工作者如何借「扮護士」自保？

環球政經 12:38 2020/05/27

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新冠肺炎疫情下，不少工作都被迫停工、或者改為家中工作，性工作者原來也不例外，受疫情影響，他們都被迫「變陣」應對疫情，如在工作期間戴上口罩、避免面對面姿勢、不接吻、甚至有些性工作者會穿上護士服，拿出溫度計順便為客人量體溫，如體溫正常，則可以繼續服務並當成是情趣；如客人發燒，就無法提供服務。

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雖然如此有這些「技巧」，但有不少性工作者仍決定停工，CNN早前訪問了數位美國的性工作者，她們由於擔心冠狀病毒而選擇停止工作，而客戶需求也開始降溫，隨著美國失業率達到大蕭條水平，許多美國人在各種服務上的支出減少了。不過，每位接受採訪的性工作者都表示，他們仍接到客人要求見面的請求，只是頻率已不如以前那麼頻繁。

 

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撰文 : 黎以芳

失業 疫情 失業率 護士 口罩 美國 服務 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎疫情

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