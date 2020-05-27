【疫市營商】港人「疫」市掃食品　灣仔碼頭及Häagen-Dazs首4月銷售增逾1成

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疫情下港人大量購買超市食品，以便在家用膳，General Mills商務總監鄭惠真 (Janice)透露，旗下品牌灣仔碼頭及Häagen-Dazs，於疫情期間1至4月的零售銷售，均較去年同期上升超過1成。品牌銷售為何能於逆市增長？
1. 消費者改為網購 加強網上銷售
疫情令不少消費者改為網上購物，品牌亦隨即改變。她指，Häagen-Dazs母親節雪糕蛋糕，於網上推出特快訂蛋糕服務，翌日便可於門市取貨，銷售較去年同期有雙位數字增長。父親節雪糕蛋糕更將首次有網購連送貨到家服務，希望增幅與母親節一樣。
2. 新產品吸客 擴大客戶群
灣仔碼頭透過新品擴大客戶群，由於本港愈來愈多素食者，加上港人在疫情下更注重健康飲食，品牌日前推出兩款新素水餃，包括「黑椒香菇新豬肉水餃」及「紫甘藍粟米新豬肉水餃」兩款口味，低脂及無添加防腐劑，吸引素食者購買。
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3. 掌握季節特色 靈活變通
Häagen-Dazs每季推出2至3款新口味，即每年約有10多款，今季帶來全新的哈密瓜味及芒果味雪糕。鄭又指，有時會由日本及法國直送季節限定口味，由於期間限定，吸引不少消費者購買。而冬天Häagen-Dazs則主打派對套裝，因冬天有不少節日慶祝，雪糕配上精美卡通冰袋，深受不少消費者歡迎。
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記者：朱悅瀅