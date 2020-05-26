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【新冠肺炎】畢馬威報告：疫情改變客戶期望　港零售商需再審視經營模式

商業 18:46 2020/05/26

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新冠肺炎疫情對全球零售市場帶來衝擊，畢馬威《2020年全球零售趨勢》報告提醒，零售業管理層在新冠疫情危機後重整業務時，應關注以下四個正在加速的趨勢：１）零售業務模式不斷進化　２）以企業宗旨為重　３）營商成本策略重構　４）對消費者喜好進行仔細研究。

【零售寒冬】零售管理協會向特首致公開信　促禁止業主9個月內收回商舖

客戶關注產品供應多於產品類別

報告指出，新冠疫情大流行已改變客戶期望。現今的客戶關注的並非產品類別，而是產品供應。因此，業內專家預測，未來只有兩類零售商可生存，一類是提供限量但經精心策劃的貨品種類的零售商，另一類則是提供無限貨品種類的零售商。該報告更預計，零售行業領導者將更明確地考慮投資三大領域，包括客戶忠誠度計劃、客戶數據及旨在使購物體驗更便捷、安全及高效的技術。

畢馬威中國香港區消費品和工業市場主管合夥人葉嘉明表示，新冠疫情一直是推動香港零售格局變化的催化劑，並對各種零售模式產生不同影響。依賴傳統實體店的零售商受到重大衝擊，相反，網上商店的交易量則不斷上升，同時不斷吸納新客戶。為疫後的環境做準備時，香港零售商需要重新審視經營模式，以便更有效地將採購、物流、客戶互動和線上線下產品銷售連結。

【香港零售】3月本港零售重挫42%　疫情影響銷情

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責任編輯：蘇穎琪

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