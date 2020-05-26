【股樓專欄】樓價調整料完結

近來，有關樓市的正負面新聞同時出現，正面新聞有中原城市領先指數創近3個月新高，地產商發展開售新盤，反應很不錯，二手樓出現業主反價而成功售出，某些屋邨出現樓價創新高的個案……負面新聞則有高銀金融（00530）蝕讓啟德土地，虧損25.7億元，啟德一幅商業地皮招標失敗，長實（01113）以市場預期的下限價中標安達臣的首置土地……



正負新聞同時出現，是否矛盾？沒有矛盾。正面新聞是樓價新聞，反面新聞是土地新聞。不錯，土地成交價會影響樓價，但是關係不深，理由是地產商今日買入土地，一般上要數年後才能出售樓花，長實買入的首置地，更得等到房屋入伙才出售，以當時的市價八折出售，遲出售就會影響資金流及將來樓價升跌的風險，因此出價謹慎是很自然的事。

啟德土地供應眾多，每家地產商都知道高銀金融財困，自然會趁機壓價。因此，低價成交，高銀蝕讓也是自然。而啟德商業用地也就是因為香港商業用地前途不明朗，疫情，社會事件，中美對抗……盡管中原城市領先指數，代表二手住宅價格的指數已止跌回升，但商舖價格依然未見見底。

總之，地產商買地，動不動就是數十億元、數百億元，謹慎行事是自然的。而小市民買樓盡管也很謹慎，不過，始終有一些急着買樓的人一見樓價回升就更急不及待的搶購了。



今年3月13日，中原城市領先指數報174.03點，很可能就是這一次調整市的最低點了，與5月15日的175.94點比較，實際上也只回升1%，升幅不多，但是，175.94點已是近3個月的高點，可見近3個月中原城市領先指數一直在1%的範圍內波動，隨機性的波動，沒有明顯的趨勢。因此，支持樓價已經見底的論據，倒不是中原城市領先指數創近3個月新高，而是傳媒轉向，地產代理轉向。而傳媒的訊息來自地產代理，因此，可以說是地產代理先轉向，使到傳媒也跟着轉向。

在樓市低迷的時候，地產發展商都收起新盤不賣，地產代理只能推銷二手盤，但是二手盤業主不願低價出售， 於是「大劈價」 新聞就鋪天蓋地的出現。目的就是向二手盤業主施壓，希望嚇倒業主而願意低價出售，地產代理也就完成任務。

不過，地產代理也是最精明的一群人，對樓價走向的嗅覺也強，當他們開始感覺，地產發展商正準備推新盤應市後。就會馬上改變樓價的預測言論，由唱淡轉為唱好，並提供大量樓市好轉的新聞個案給傳媒，一齊唱好，於是地產發展商新盤暢銷，皆大歡喜。



原文刊於657期《iMoney Wealth》置業安居。

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