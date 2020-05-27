巴西疫情步向大災難 特朗普知驚未？（訂戶專享） 環球政治 08:08 2020/05/27 分享： 新冠肺炎疫情在北半球漸趨平穩，步入冬季的南半球疫情又起，巴西更成當前疫情的重中之重。怎知外號「巴西特朗普」的總統博索納羅，不只複製美國正版特朗普的抗疫謬誤，更讓最壞結果在巴西一一呈現。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國疫情分析】專家福西之言 特朗普不是想聽就聽（訂戶專享） 2020/05/17 【美國疫情分析】專家福西之言 特朗普不是想聽就聽（訂戶專享） 【美國疫情分析】衛生部長危危乎？特朗普卻非怪罪疫情 2020/05/16 【美國疫情分析】衛生部長危危乎？特朗普卻非怪罪疫情 【美國疫情分析】特朗普不信科學 抗疫旗手啞忍救國 2020/05/09 【美國疫情分析】特朗普不信科學 抗疫旗手啞忍救國 【美國疫情分析】紐約病例冠絕美國 環球大都會同高危 2020/04/18 【美國疫情分析】紐約病例冠絕美國 環球大都會同高危 最新專欄文章 更多 【中美科技戰】華為定單叩門 三星敢接嗎？（訂戶專享） 2020/05/26 【中美科技戰】華為定單叩門 三星敢接嗎？（訂戶專享） 【歐美關係分析】逢Trump必反太過火 德國急轉彎（訂戶專享） 2020/05/25 【歐美關係分析】逢Trump必反太過火 德國急轉彎（訂戶專享） 【中美5G角力】台積電與華為分手 龍頭地位難撼動（訂戶專享） 2020/05/25 【中美5G角力】台積電與華為分手 龍頭地位難撼動（訂戶專享） 入場睇波睇演唱會 恐怕要2021年（訂戶專享） 2020/05/23 入場睇波睇演唱會 恐怕要2021年（訂戶專享） 英超不怕閉門作賽 只憂沒電視直播（訂戶專享） 2020/05/23 英超不怕閉門作賽 只憂沒電視直播（訂戶專享） 政治 疫情 博爾索納羅 特朗普 聖保羅 里約熱內盧 巴西 美國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入