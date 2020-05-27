  • 28°C
香港時間 : 2020527日 (三) 08:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

巴西疫情步向大災難 特朗普知驚未？（訂戶專享）

環球政治 08:08 2020/05/27

分享：

新冠肺炎疫情在北半球漸趨平穩，步入冬季的南半球疫情又起，巴西更成當前疫情的重中之重。怎知外號「巴西特朗普」的總統博索納羅，不只複製美國正版特朗普的抗疫謬誤，更讓最壞結果在巴西一一呈現。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

相關文章

【美國疫情分析】專家福西之言 特朗普不是想聽就聽（訂戶專享）
2020/05/17
【美國疫情分析】專家福西之言 特朗普不是想聽就聽（訂戶專享）
【美國疫情分析】衛生部長危危乎？特朗普卻非怪罪疫情
2020/05/16
【美國疫情分析】衛生部長危危乎？特朗普卻非怪罪疫情
【美國疫情分析】特朗普不信科學 抗疫旗手啞忍救國
2020/05/09
【美國疫情分析】特朗普不信科學 抗疫旗手啞忍救國
【美國疫情分析】紐約病例冠絕美國 環球大都會同高危
2020/04/18
【美國疫情分析】紐約病例冠絕美國 環球大都會同高危

最新專欄文章 更多

【中美科技戰】華為定單叩門 三星敢接嗎？（訂戶專享）
2020/05/26
【中美科技戰】華為定單叩門 三星敢接嗎？（訂戶專享）
【歐美關係分析】逢Trump必反太過火 德國急轉彎（訂戶專享）
2020/05/25
【歐美關係分析】逢Trump必反太過火 德國急轉彎（訂戶專享）
【中美5G角力】台積電與華為分手 龍頭地位難撼動（訂戶專享）
2020/05/25
【中美5G角力】台積電與華為分手 龍頭地位難撼動（訂戶專享）
入場睇波睇演唱會 恐怕要2021年（訂戶專享）
2020/05/23
入場睇波睇演唱會 恐怕要2021年（訂戶專享）
英超不怕閉門作賽 只憂沒電視直播（訂戶專享）
2020/05/23
英超不怕閉門作賽 只憂沒電視直播（訂戶專享）
政治 疫情 博爾索納羅 特朗普 聖保羅 里約熱內盧 巴西 美國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月27日 時間08:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO】英國小報：約翰遜打算接收香港「難民」
【BNO】英國小報：約翰遜打算接收香港「難民」
新型冠狀肺炎全球疫情（05月27日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月27日 時間08:00）
【BNO】英國新法律建議指 可給予持有人居英權
【BNO】英國新法律建議指 可給予持有人居英權
【賭王何鴻燊病逝】爭產受關注 盤點國際著名爭產案
【賭王何鴻燊病逝】爭產受關注 盤點國際著名爭產案
中美「偷疫苗」爆口水戰 華春瑩：美國歷史只有這麼短
中美「偷疫苗」爆口水戰 華春瑩：美國歷史只有這麼短
【美國疫情分佈圖】164萬確診 大量民眾仍趁假期出去玩
【美國疫情分佈圖】164萬確診 大量民眾仍趁假期出去玩