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巴西疫情步向大災難 特朗普知驚未？

環球政治 11:41 2020/06/06

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新冠肺炎疫情在北半球漸趨平穩，步入冬季的南半球疫情又起，巴西更成當前疫情的重中之重。怎知外號「巴西特朗普」的總統博索納羅，不只複製美國正版特朗普的抗疫謬誤，更讓最壞結果在巴西一一呈現。

  • 重演美國抗疫謬誤，失防控時機
  • 拒聽傳媒官員警告，陰謀論掛帥
  • 醫療水平遠遜美國，致覆水難收

巴西確診全球第2多 14日内曾到訪者遭美國禁入境

【巴西疫情】總統視為「小流感」 確診數字急升

巴西疫情從4月開始明顯蔓延，至5月火速惡化，如今已進佔全球最多確診病例國家的第2位，死亡病例則剛剛超越意大利，成為全球第3多。更壞的是，疫情似乎才在上升初期，距離平穩、甚至放緩的階段，仍是遙不可及。

要怪誰？高舉右翼旗幟的總統博索納羅，實在擺脫不了責任。這名非常總統去年上台，靠的是複製特朗普板斧，敢於口出狂言、政治不正確、跟主流對抗，他甚至愈走愈激，較美國那位原裝正版有過之而無不及。

各大傳媒近月來不斷報道特朗普的各式抗疫謬誤和缺失，博索納羅「完美」吸收之餘，更把這些謬誤的最壞結果表現人前。

相比華府官員近期才受疫情直接威脅，巴西政府早在3月初已經面對。其政府代表團3月初訪美，近20名官員之後確診感染，可惜博索納羅仍未知驚。

博索納羅完全不信科學，故跟特朗普當初一樣，拒絕認真看待新冠肺炎疫情，聲稱新冠肺炎只是流感之類的疾病，並反過來視相關報道係傳媒的陰謀詭計，企圖打擊其管治威信。

輿論無力監察政府，官場中人也難阻博索納羅一意孤行，衛生部兩名部長先後因為主張加強防疫和封城等，跟博索納羅的意見相左，相繼被革職和辭職。

【巴西疫情】確診全球第2高 世衛：南美成疫情新震央

【巴西疫情】貧窮成疫情悲歌 年輕人死亡比例高

博索納羅曾經現身反封鎖的示威，且沒有戴口罩。

政府拒絕對疫情有所作為，於是大大加劇了疫情爆發的廣度和深度。隨著疫情漸趨擴大，即使是總統右翼盟友的里約熱內盧州州長維策爾（Wilson Witzel），3月中旬也決定實施社交距離措施。

但在博索納羅逆向推波助瀾之下，遵守社交距離的人數少之又少。南半球人口最密集的城市聖保羅，甚至連續多個星期有民眾上街示威，反對實施更嚴厲的封城措施，讓防疫工作進一步打折扣。

毫無疑問，特朗普也有類似的毛病，但美國傳媒監察力度遠高於巴西，美國內閣、幕僚及專家也更敢於勸阻總統，限制最壞情況在美國出現。

相比逾3億人口的美國，人口也有2億的巴西，疫情更難處理的是，醫療水平和承受能力均遠遠落後。數據更顯示，2007至2019年之間，巴西全國醫院減少了2.8萬張普通病床，遑論深切治療病床的進一步不足。

盡管美國重災區紐約市人口極度密集，但醫療和衛生水平較佳，人口普遍有一定經濟水平，就診意願也相對較多。

巴西卻不然，不少大城市的密集人口，其實都是擠在貧民窟，內裡居住密度高，衛生環境亦見惡劣，即使有人生病，也未必有錢或願意就診，疫情自然是一發不可收拾。

【美國疫情分析】衛生部長危危乎？特朗普卻非怪罪疫情

【美國疫情分析】特朗普不信科學 抗疫旗手啞忍救國

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撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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