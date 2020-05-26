【疫市營商】荃灣廣場推限量優惠　買300元運動品牌只付30元

▲ 荃灣廣場年度購物節「筍得祭」，將於本月28日至6月30日推出。（荃灣廣場提供）

新地（00016）旗下荃灣廣場年度購物節「筍得祭」，將於本月28日至6月30日推出。今次為期一個月的活動，設有6大筍位，包括電器、家品、時尚美妝等品牌，提供限量的限時優惠。

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每周限量電器、家品、時尚美妝優惠

商品 開賣日期 優惠價 折扣 名額 Samsung GALAXY Watch Active R500 28/5-3/6 189元（原價1,898元） 1折 5個 Apple AirPods Pro 11/6-17/6 199元（原價1,999元） 1折 5個 Samsung GALAXY A31智能電話 28/5-3/6 900元（原價2,980元） 3折 5個 愛皇健120週年紀念枕 28/5-3/6 99元（原價990元） 1折 10個 Verdee OWEN 實心橡膠木長櫈 – 卡其色 11/6-7/6 620元（原價1,380元） 45折 5個 PHYTO 豐盈美髮套裝 28/5–3/6 230（原價570元） 4折 10個 FANCL Perfect Whitening Kit活氧·亮膚·防曬套裝 28/5-30/6 790元（原價1,345元） 59折 不限

商場特別聯乘5大運動品牌，不同品牌由本月28日起至6月17日，每周推出30元換購300元電子優惠券，率先開賣為CATALOG（15個名額）及adidas（20個名額）；其次Nike（20個名額）；最後馬拉松（15個名額）及NewYouth新青年（20個名額）。

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會員憑電子貨幣消費送禮券 父親節購物再送6倍積分

另外，會員除獲得上述優惠外，還可於「筍得祭」活動期間，以電子貨幣即日累積消費滿1,500元即送100元指定禮券，滿4,000元即送300元指定禮券。而為配合父親節，會員於6月20日至21日期間，享父親節6X積分禮遇，即是購買運動或時裝服飾，享6倍The Point積分獎賞。

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責任編輯：馬意文