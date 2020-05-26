【疫市營商】荃灣廣場推限量優惠　買300元運動品牌只付30元

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【疫市營商】看好網購商機 Buyandship加強經營買家社群
新地（00016）旗下荃灣廣場年度購物節「筍得祭」，將於本月28日至6月30日推出。今次為期一個月的活動，設有6大筍位，包括電器、家品、時尚美妝等品牌，提供限量的限時優惠。
每周限量電器、家品、時尚美妝優惠
|商品
|開賣日期
|優惠價
|折扣
|名額
|Samsung GALAXY Watch Active R500
|28/5-3/6
|189元（原價1,898元）
|1折
|5個
|Apple AirPods Pro
|11/6-17/6
|199元（原價1,999元）
|1折
|5個
|Samsung GALAXY A31智能電話
|28/5-3/6
|900元（原價2,980元）
|3折
|5個
|愛皇健120週年紀念枕
|28/5-3/6
|99元（原價990元）
|1折
|10個
|Verdee OWEN 實心橡膠木長櫈 – 卡其色
|11/6-7/6
|620元（原價1,380元）
|45折
|5個
|PHYTO 豐盈美髮套裝
|28/5–3/6
|230（原價570元）
|4折
|10個
|FANCL Perfect Whitening Kit活氧·亮膚·防曬套裝
|28/5-30/6
|790元（原價1,345元）
|59折
|不限
商場特別聯乘5大運動品牌，不同品牌由本月28日起至6月17日，每周推出30元換購300元電子優惠券，率先開賣為CATALOG（15個名額）及adidas（20個名額）；其次Nike（20個名額）；最後馬拉松（15個名額）及NewYouth新青年（20個名額）。
會員憑電子貨幣消費送禮券 父親節購物再送6倍積分
另外，會員除獲得上述優惠外，還可於「筍得祭」活動期間，以電子貨幣即日累積消費滿1,500元即送100元指定禮券，滿4,000元即送300元指定禮券。而為配合父親節，會員於6月20日至21日期間，享父親節6X積分禮遇，即是購買運動或時裝服飾，享6倍The Point積分獎賞。
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責任編輯：馬意文