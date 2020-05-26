【零售寒冬】零售管理協會向特首致公開信　促禁止業主9個月內收回欠租商舖

▲ 香港零售管理協會主席謝邱安儀促請政府因應今次疫情，參考其他國家支援商戶的做法，特事特辦。（資料圖片）

本地零售市道持續低迷，久久未能走出寒冬。香港零售管理協會今日向行政長官林鄭月娥致公開信，促請政府採取暫時性租金繳交措施。

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香港零售管理協會主席謝邱安儀在公開信中提到， 雖協會一直呼籲本港各大地產商減租，惟減租幅度和持續時間一直不足；加上近期業主的回應態度比以前更趨冷淡和強硬，令業界對前景更擔憂。

建議9個月內不能因欠租而收回店舖

零售協會的公開信提到，在疫情打擊下，全球多個國家政府，包括英國、澳洲及新加坡等，都特別因應疫情而修改法例，對商舖業主作暫時性的限制。謝邱安儀促請政府因應今次疫情，參考其他國家支援商戶的做法，特事特辦。她建議政府限制全港商舖業主，不能因商戶無法繳付租金而採取任何法律手段或收回店舖，為期不少於9 個月，讓商戶能有繼續營運和喘息的空間。

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同時，協會預計，香港的經濟仍需不少於半年時間才能逐步走出谷底。若高昂租金的問題得不到適時解決，即使獲得政府抗疫基金及相關計劃的補助，亦將難以避免出現大型倒閉及裁員潮。協會呼籲政府動用財政儲備穩住經濟和就業的同時，亦應刻不容緩採取暫時性的租金繳交措施，真正達到「撐企業、保就業」的目標。

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責任編輯：葉泳珊