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南韓夜店群組首現第7代感染 累計確診255例

環球社會熱點 18:11 2020/05/26

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南韓首爾梨泰院夜店相關的感染群組的確診病例仍繼續增加，至今已累計255例，其中1例是第七代感染。

全球大流行的新冠肺炎疫情未卻，南韓首爾梨泰院夜店相關的感染群組的確診病例仍繼續增加，至今已累計255例，據南韓中央防疫消息指，五代傳播病例增至8例，六代感染12例，還新增1例是七代感染，令群組的傳染鏈再度延長。

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當局追踪第七代感染病例的感染源頭，傳播鏈如下：

1.曾到過梨泰院夜店的仁川補習班老師A君--->

2.仁川補習班的學生B君--->

3.司機兼業餘攝影師C君，曾參加富川市周歲宴--->

4.周歲宴客人D君--->

5.首爾市聖水洞一家鴨肉餐館用餐客人E君--->

6.烤牛小腸店用餐客人F君--->

7.F君的家人、第七代感染病例G君

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防疫部門表示，這次追踪群組感染個案時，發現「一人傳多人」的情況。據悉，第五代感染病例大多在富川市參加周歲宴或在首爾市聖水洞一家鴨肉餐館用餐而受感染。

夜店群組的確診病例中，覆蓋各個年齡段，範圍跨度相對較廣；從地區來看，首爾市最多，有127例；其後依次是京畿道59例、仁川市45例。

新冠肺炎後疫情時代 生化武器恐怖襲擊風險增

世衛：新冠肺炎疫情恐有第2個高峰

記者：葉芷樺

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