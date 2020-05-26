港人夏季可歐遊？歐洲多國開關日期一覽

上一篇文章
南韓夜店群組首現第7代感染 累計確診255例
全球新冠肺炎疫情高峰逐漸消退，歐洲多國開始放寬對遊客的入境安排，包括解除入境隔離措施，港人或最快在夏季到歐洲多地旅遊。不過，部份歐洲國家所解除入境限制，只適用於來自歐盟26國、神根公約國及英國的國民。
【港版國安法】疑發反猶漫畫 中國駐法使館：Twitter遭入侵
以下為各個歐洲國家情況：
意大利會在6月3日起重新開放邊境，並取消國際旅客需要14日強制隔離措施。
波蘭政府預計，會在6月13日起開放給國際旅客。
比利時政府希望在6月15日開放給國際旅客，有關詳情料於5月底宣布。
冰島政府預計，會在6月15日前解除對國際旅客的防疫措施。政府料要求入境旅客作病毒測試，以代替14日強制隔離。
希臘政府料7月1日起，對歐盟國家、神根公約國及英國重開邊境。
此前，希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）曾形容，6月15日起為希臘的旅遊旺季。
西班牙會於7月1日起，取消對國際旅客的隔離檢疫措施。
德國聯邦政府早前已放寬旅遊禁令，對歐盟國家、神根公約國及英國，重開邊境。不過，歐盟以外地區的人，入境則繼續受嚴格限制，須強制隔離2周。
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品
責任編輯：林嘉莉