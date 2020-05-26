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港人夏季可歐遊？歐洲多國開關日期一覽

環球社會熱點 18:09 2020/05/26

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港人夏季可歐遊？歐洲多國開關日期一覽

全球新冠肺炎疫情高峰逐漸消退，歐洲多國開始放寬對遊客的入境安排，包括解除入境隔離措施，港人或最快在夏季到歐洲多地旅遊。不過，部份歐洲國家所解除入境限制，只適用於來自歐盟26國、神根公約國及英國的國民。

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以下為各個歐洲國家情況：

  • 意大利

意大利會在6月3日起重新開放邊境，並取消國際旅客需要14日強制隔離措施。

  • 波蘭

波蘭政府預計，會在6月13日起開放給國際旅客。

  • 比利時

比利時政府希望在6月15日開放給國際旅客，有關詳情料於5月底宣布。

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  • 冰島

冰島政府預計，會在6月15日前解除對國際旅客的防疫措施。政府料要求入境旅客作病毒測試，以代替14日強制隔離。

  • 希臘

希臘政府料7月1日起，對歐盟國家、神根公約國及英國重開邊境。

此前，希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）曾形容，6月15日起為希臘的旅遊旺季。

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  • 西班牙

西班牙會於7月1日起，取消對國際旅客的隔離檢疫措施。

  • 德國

德國聯邦政府早前已放寬旅遊禁令，對歐盟國家、神根公約國及英國，重開邊境。不過，歐盟以外地區的人，入境則繼續受嚴格限制，須強制隔離2周。

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責任編輯：林嘉莉

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