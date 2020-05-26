【港版國安法】疑發反猶漫畫 中國駐法使館：Twitter遭入侵

全國人大擬制訂港版國安法，美國揚言反制。法媒報道，一張諷刺美國的漫畫在中國駐法大使館的Twitter「出現」了16個小時，惹外界批評借香港局勢，散播反猶訊息。中國駐法大使館周一（25日）在官方網站發表聲明指，大使館發現有人以官方Twitter賬號，發布該漫畫，並予以嚴厲譴責，呼籲大家不要相信假消息。

【中美角力】《修昔底德陷阱》作者：中美相爭大家都輸

【港版國安法】「新加坡這樣仍有很多投資」德媒訪問鍾國斌

漫畫的標題為「Qui est le prochain?」（誰是下一個？），一個象徵死神的骷髏，披着美國國旗圖樣的外套，手持鐮刀站在最後一個緊緊關閉的大門口，門楣上寫了「香港」，前面幾個大門依序為 伊拉克、敘利亞、烏克蘭、委內瑞拉，門外有血跡。

骷髏的鐮刀沾了血，而且印有象徵猶太教的大衛星。網民認為，這暗指美國和以色列聯手干預香港內政，批評漫畫散播反猶及陰謀論訊息。中國駐法大使館強調，館方是假消息的受害者，希望大家不要傳謠、信謠。

法新社報道，中國駐法使館近幾周的推文十分引人注目，例如在穆斯林節日發文祝賀，引起維吾爾團體和法國讀者不滿。

【港版國安法】伊朗撐國安法 譴責外界干涉中國內政

【5G角力】中國駐英大使：只有華為能助英國全面5G覆蓋

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

記者：韓羚