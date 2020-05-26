  • 28°C
香港時間 : 2020526日 (二) 19:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【Redmi 10X】紅米10X系列1599人幣起售 市面最平5G手機

金融經濟 17:51 2020/05/26

分享：

紅米10X系列手機今日發布，售價1599人幣起，為目前市場最低價。

小米 （01810） 旗下紅米品牌今日發布Redmi 10X系列手機，起售價低至1599元（人民幣，下同），再拉低內地5G手機價格。事實上，華為旗下榮耀（Honor）上周剛發布榮耀X10 5G手機，1899元起售，為目前華為旗下最便宜5G手機。

紅米10X採用聯發科（台：2454）的「天璣820」5G中高端處理器，雙5G待機（兩張5G卡隨時智能切換）。屏幕為三星AMOLED屏，6.57吋，採用2400x1080屏幕分辨率。

相機方面，紅米10X配備4800萬主攝、1600萬前置自拍；紅米10X Pro則擁有30倍變焦四攝、支持OIS光學防震，2000萬像素前置自拍。

紅米10X系列採用4520mAh電池，標準版22.5W快充，Pro版33W快充。

紅米10X系列目前為小米售價最低5G手機，6GB+64GB 版售1599元，6GB+128GB售1799元，8GB+128GB 售2099元，8GB+256GB售2399元，現開啟100元定金預售，6月1日0時正是開售。

紅米10X Pro則6月5日零時正式開售，8GB+128GB 售2299元，8GB+256GB售2599元。

相關文章：

【小米股價】全球最暢銷Android機TOP6　小米佔2席　

【小米股價】小米績佳大行紛升目標價　瑞信大和看好下半年復甦（附目標價一覽）

香港股票 小米集團－W（01810） 5G 華為 HONOR 紅米
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】滙豐1個月港元定存 享3厘息冠全城
【定期存款】滙豐1個月港元定存 享3厘息冠全城
【保就業計劃】800億保就業計劃接受申請、最快6月收款　受薪人數不可少於3月受僱人數（附計劃重點）
【保就業計劃】800億保就業計劃接受申請、最快6月收款　受薪人數不可少於3月受僱人數（附計劃重點）
賭王何鴻燊逝世終年98歲　信德急升兩成澳博升逾7%
賭王何鴻燊逝世終年98歲　信德急升兩成澳博升逾7%
【強積金】MPF專家提醒 申請「保就業」計劃6大貼士
【強積金】MPF專家提醒 申請「保就業」計劃6大貼士
【口罩供應】港產口罩Simply Mask今日（25日）開放彩色口罩預售　50片99元（附連結）
【口罩供應】港產口罩Simply Mask今日（25日）開放彩色口罩預售　50片99元（附連結）
【港版國安法】任志剛：美國若藉金融「武器化」　香港金融中心地位反強化（一文看清財金官員看法）
【港版國安法】任志剛：美國若藉金融「武器化」　香港金融中心地位反強化（一文看清財金官員看法）