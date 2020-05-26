【Redmi 10X】紅米10X系列1599人幣起售 市面最平5G手機

▲ 紅米10X系列手機今日發布，售價1599人幣起，為目前市場最低價。

小米 （01810） 旗下紅米品牌今日發布Redmi 10X系列手機，起售價低至1599元（人民幣，下同），再拉低內地5G手機價格。事實上，華為旗下榮耀（Honor）上周剛發布榮耀X10 5G手機，1899元起售，為目前華為旗下最便宜5G手機。

紅米10X採用聯發科（台：2454）的「天璣820」5G中高端處理器，雙5G待機（兩張5G卡隨時智能切換）。屏幕為三星AMOLED屏，6.57吋，採用2400x1080屏幕分辨率。

相機方面，紅米10X配備4800萬主攝、1600萬前置自拍；紅米10X Pro則擁有30倍變焦四攝、支持OIS光學防震，2000萬像素前置自拍。

紅米10X系列採用4520mAh電池，標準版22.5W快充，Pro版33W快充。

紅米10X系列目前為小米售價最低5G手機，6GB+64GB 版售1599元，6GB+128GB售1799元，8GB+128GB 售2099元，8GB+256GB售2399元，現開啟100元定金預售，6月1日0時正是開售。

紅米10X Pro則6月5日零時正式開售，8GB+128GB 售2299元，8GB+256GB售2599元。

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