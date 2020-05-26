【日本疫情】幾時可去日本？ 當局力爭8月全面重啟經濟

▲ 日本政府計劃至8月才全面重啟經濟。（資料圖片）

日本疫情緩和，全國新型冠狀病毒新增確診人數保持每日僅數十宗水平，繼宣布解除全國緊急狀態後，當局定出解封時間表，分階段放寬限制，每隔3周評估及放寬，目標是在8月1日全面恢復經濟。

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日本政府宣布解除全國緊急狀態後，隨即公布重啟經濟時間表，受關注的觀光活動方面，北海道及首都圈4都縣（埼玉、千葉、東京、神奈川）與區外往來仍受限。其餘42區6月起恢復區內觀光，6月19日起可跨區觀光，力爭8月1日全面恢復。

當局決定6月19日起恢復體育賽事，復賽初期不設觀眾席，之後會分階段增加觀眾人數，到8月增至場地可容納人數的一半以下。演唱會及展覽活動則即時解禁，人數設限，但上限同樣會慢慢放寬。

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最遲解除緊急狀態的東京，都政府計劃分3階段重啟設施，第1階段針對博物館、美術館及圖書館等，危險性相對較低的場所，周一（26日）起解封。

第2階段解封的將是風險較大的劇院、戲院及補習班等，確實日子未知，當局會視乎實際感染情況再作決定，最快本月重啟。至於最高危的健身室、卡拉OK等，則安排在第3階段重啟。

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責任編輯：文青青

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