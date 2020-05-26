特朗普不戴口罩情有可原？外媒評論：看拜登就明白

▲ 民主黨候選人拜登周一（25日）出席美國亡兵紀念日活動時，有戴口罩，卻被外媒評論人揶揄效果不佳。

美國的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情未見緩和，人人出門都要戴口罩，惟總統特朗普，即使在白宮有人確診後，仍絕少被傳媒拍到戴口罩。民主黨候選人拜登周一（25日）出席美國亡兵紀念日活動時，乖乖跟指引戴口罩，卻被外媒評論人揶揄效果不佳。

【中美貿易戰】美銀：美國大選前料不會推大型措施制裁中國

【中美貿易戰】美銀：美國大選前料不會推大型措施制裁中國

拜登（Joe Biden）在批評總統特朗普（Donald Trump ）在亡兵紀念日顧著打高爾夫球和發Twitter後，翌日攜太太出席美國亡兵紀念日，為士兵獻花。其時拜登佩戴全黑口罩、金絲框墨鏡，不容易認出。

霍士新聞台評論員Brit Hume在Twitter上轉載拜登戴口罩的圖片，寫道：

「這或能讓我們理解為何特朗普不願意在公開場合戴口罩。」（“This might help explain why Trump doesn’t like to wear a mask in public,” ）

隨後特朗普也有轉發這條帖文。

【美國大選2020】拜登前助理指控性侵：拜登應退選！

【美國大選分析】誰勝誰負 都要多謝中國（訂戶專享）

拜登自原定3月10日於俄亥俄州克里夫蘭市（Cleveland）的競選籌款活動取消後，兩個月的封關以來，這是首次踏出家門，不僅感慨：

「出門感覺真好！」（“It feels good to be out of my house.”）

記者：葉芷樺

【美國大選2020】兩大候選人抗疫鬥法 拜登未選先輸？

【美國大選2020】涉性侵拜登促公開舊檔案示清白 參院稱無權處理機密

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品