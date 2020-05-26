  • 29°C
香港時間 : 2020526日 (二) 17:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

特朗普不戴口罩情有可原？外媒評論：看拜登就明白

環球社會熱點 17:27 2020/05/26

分享：

民主黨候選人拜登周一（25日）出席美國亡兵紀念日活動時，有戴口罩，卻被外媒評論人揶揄效果不佳。

美國的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情未見緩和，人人出門都要戴口罩，惟總統特朗普，即使在白宮有人確診後，仍絕少被傳媒拍到戴口罩。民主黨候選人拜登周一（25日）出席美國亡兵紀念日活動時，乖乖跟指引戴口罩，卻被外媒評論人揶揄效果不佳。 

【中美貿易戰】美銀：美國大選前料不會推大型措施制裁中國

【中美貿易戰】美銀：美國大選前料不會推大型措施制裁中國

拜登（Joe Biden）在批評總統特朗普（Donald Trump ）在亡兵紀念日顧著打高爾夫球和發Twitter後，翌日攜太太出席美國亡兵紀念日，為士兵獻花。其時拜登佩戴全黑口罩、金絲框墨鏡，不容易認出。

霍士新聞台評論員Brit Hume在Twitter上轉載拜登戴口罩的圖片，寫道：

「這或能讓我們理解為何特朗普不願意在公開場合戴口罩。」（“This might help explain why Trump doesn’t like to wear a mask in public,” ）

隨後特朗普也有轉發這條帖文。

【美國大選2020】拜登前助理指控性侵：拜登應退選！

【美國大選分析】誰勝誰負 都要多謝中國（訂戶專享）

拜登自原定3月10日於俄亥俄州克里夫蘭市（Cleveland）的競選籌款活動取消後，兩個月的封關以來，這是首次踏出家門，不僅感慨：

「出門感覺真好！」（“It feels good to be out of my house.”）

記者：葉芷樺

【美國大選2020】兩大候選人抗疫鬥法 拜登未選先輸？

【美國大選2020】涉性侵拜登促公開舊檔案示清白 參院稱無權處理機密

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【美國大選民調】拜登支持率稍領先特朗普　承諾提名女副總統候選人獲好評
2020/03/31
【美國大選民調】拜登支持率稍領先特朗普　承諾提名女副總統候選人獲好評
【美國大選2020】桑德斯退選 拜登料奪民主黨總統提名 道指漲逾600點
2020/04/08
【美國大選2020】桑德斯退選 拜登料奪民主黨總統提名 道指漲逾600點
【美國大選分析】拜登勝不敢驕 防範變希拉莉二世
2020/05/09
【美國大選分析】拜登勝不敢驕 防範變希拉莉二世
【美國大選分析】民主黨初選落幕 贏家豈止拜登
2020/05/09
【美國大選分析】民主黨初選落幕 贏家豈止拜登
【美國大選2020】拜登點揀副手？ 不如問問特朗普
2020/05/16
【美國大選2020】拜登點揀副手？ 不如問問特朗普
傳染病 疫情 特朗普 拜登 口罩 出入境管制 美國 全球大流行 俄亥俄 白宮

上一篇文章

【日本疫情】幾時可去日本？ 當局力爭8月全面重啟經濟

下一篇文章

【中美科技戰分析】華為訂單叩門 三星敢接嗎？（訂戶專享）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO】英國小報：約翰遜打算接收香港「難民」
【BNO】英國小報：約翰遜打算接收香港「難民」
【港版國安法】中美膽小鬼博奕 特朗普或被迫奉陪
【港版國安法】中美膽小鬼博奕 特朗普或被迫奉陪
【美國疫情分佈圖】164萬確診 大量民眾仍趁假期出去玩
【美國疫情分佈圖】164萬確診 大量民眾仍趁假期出去玩
中美「偷疫苗」爆口水戰 華春瑩：美國歷史只有這麼短
中美「偷疫苗」爆口水戰 華春瑩：美國歷史只有這麼短
【BNO】英國新法律建議指 可給予持有人居英權
【BNO】英國新法律建議指 可給予持有人居英權
新型冠狀肺炎全球疫情（05月26日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月26日 時間17:00）