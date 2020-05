特朗普不戴口罩情有可原？友台護航：看拜登就明白

美國的新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情未見緩和,人人出門都要戴口罩,惟總統特朗普,即使在白宮有人確診後,仍絕少被傳媒拍到戴口罩。民主黨候選人拜登周一(25日)出席美國陣亡將士紀念日時,乖乖跟指引戴口罩,卻被外媒評論人揶揄效果不佳。

拜登(Joe Biden)在批評總統特朗普(Donald Trump )在陣亡將士紀念日顧著打高爾夫球和發Twitter後,翌日攜太太出席美國陣亡將士紀念日,為士兵獻花。其時拜登佩戴全黑口罩、金絲框墨鏡,不容易認出。

霍士新聞台評論員Brit Hume在Twitter上轉載拜登戴口罩的圖片,寫道:

「這或能讓我們理解為何特朗普不願意在公開場合戴口罩。」(“This might help explain why Trump doesn’t like to wear a mask in public,” )