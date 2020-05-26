  • 29°C
香港時間 : 2020526日 (二) 17:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【賭王何鴻燊病逝】賭王擁四房逾10名子女　三、四房近年接力開枝散葉

金融經濟 17:24 2020/05/26

分享：

賭王何鴻燊今日病逝享年98歲。何鴻燊一生傳奇，其家庭生活更經常成為大眾茶餘飯後的焦點。作風較高調的三、四房子女，近年接力結婚產子，四房兒子何猷君去年更為賭王添上唯一的男內孫，形容是賭王98歲生日禮物，一圓其抱孫夢。

賭王何鴻燊共有四房，多年來膝下兒孫眾多，若要數到賭王的開心事，相信非三、四房子女前年起接連成家立室及開枝散葉莫屬，包括：三房兒子何猷啟、四房女兒何超盈及兒子何猷君。

年僅25歲的何猷君，去年跟內地名模奚夢瑤結婚，同年10月便宣布誕下兒子Ronaldo，並由賭王親自改名為何廣燊，成為賭王首位男內孫。

年僅25歲的何猷君，去年跟內地名模奚夢瑤結婚，同年10月便宣布誕下兒子，成為賭王首名男內孫。

何猷君胞姊何超盈，去年就與有「哈佛學霸」之稱的辛奇隆雙喜臨門，去年6月過大禮時，賭王就大手送上合共6億元嫁妝，當中包括一座值5億元的別墅。超盈其後在8月底誕下女兒辛千覓（Audrey Rose）。

四房的何超盈去年8月底誕下女兒辛千覓，取別名為「荷包蛋」。

三房兒子何猷啟2018年與內地女友齊嬌（Gigi）在外地註冊結婚，兩年抱兩，先後誕下長女Tittania及幼女Tylia。 

三房兒子何猷啟2018年與內地女友齊嬌（Gigi）在外地註冊結婚，兩年抱兩。

另外，二房兒子何猷龍早年亦都為賭王誕下孫女；而大房已過身的兒子何猷光，則有一對女兒何家華及何家文。

有指賭王其實早在2011年，已安排信託基金向何家成員每月支付定額生活費，若家庭成員多添子女，就會獲額外發放生活費，為子孫提供安穩的生活，也鼓勵「多勞多得」，開枝散葉！

相關文章：

賭王何鴻燊病逝　何超瓊：家人有共識集體共同處理後事

【賭王何鴻燊病逝】何鴻燊有四位太太　一生中最愛是誰？

【賭王何鴻燊病逝】32家人聯合聲明　何鴻燊幽默感、熱愛舞蹈音容宛在

【賭王何鴻燊病逝】各家身家大拆解 二房最可觀

名人隕歿 結婚 基金 何鴻燊 何超盈 何猷龍 奚夢瑤 何猷君 何猷啟

上一篇文章

【騰訊股價】騰訊宣布5年投入5000億 佈局新基建

下一篇文章

【美股期貨】道指期貨升逾550點或2%　美高梅國際酒店集團盤前升8.8%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指黑期】英美休市　恒指黑期升162點收復23000點關（不斷更新）
【恒指黑期】英美休市　恒指黑期升162點收復23000點關（不斷更新）
【港版國安法】任志剛：美國若藉金融「武器化」　香港金融中心地位反強化（一文看清財金官員看法）
【港版國安法】任志剛：美國若藉金融「武器化」　香港金融中心地位反強化（一文看清財金官員看法）
【定期存款】滙豐1個月港元定存 享3厘息冠全城
【定期存款】滙豐1個月港元定存 享3厘息冠全城
【保就業計劃】800億保就業計劃接受申請、最快6月收款　受薪人數不可少於3月受僱人數（附計劃重點）
【保就業計劃】800億保就業計劃接受申請、最快6月收款　受薪人數不可少於3月受僱人數（附計劃重點）
【口罩供應】港產口罩Simply Mask今日（25日）開放彩色口罩預售　50片99元（附連結）
【口罩供應】港產口罩Simply Mask今日（25日）開放彩色口罩預售　50片99元（附連結）
【強積金】MPF專家提醒 申請「保就業」計劃6大貼士
【強積金】MPF專家提醒 申請「保就業」計劃6大貼士