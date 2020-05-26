【賭王何鴻燊病逝】賭王擁四房逾10名子女　三、四房近年接力開枝散葉

賭王何鴻燊今日病逝享年98歲。何鴻燊一生傳奇，其家庭生活更經常成為大眾茶餘飯後的焦點。作風較高調的三、四房子女，近年接力結婚產子，四房兒子何猷君去年更為賭王添上唯一的男內孫，形容是賭王98歲生日禮物，一圓其抱孫夢。

賭王何鴻燊共有四房，多年來膝下兒孫眾多，若要數到賭王的開心事，相信非三、四房子女前年起接連成家立室及開枝散葉莫屬，包括：三房兒子何猷啟、四房女兒何超盈及兒子何猷君。

年僅25歲的何猷君，去年跟內地名模奚夢瑤結婚，同年10月便宣布誕下兒子Ronaldo，並由賭王親自改名為何廣燊，成為賭王首位男內孫。

▲ 年僅25歲的何猷君，去年跟內地名模奚夢瑤結婚，同年10月便宣布誕下兒子，成為賭王首名男內孫。

何猷君胞姊何超盈，去年就與有「哈佛學霸」之稱的辛奇隆雙喜臨門，去年6月過大禮時，賭王就大手送上合共6億元嫁妝，當中包括一座值5億元的別墅。超盈其後在8月底誕下女兒辛千覓（Audrey Rose）。

▲ 四房的何超盈去年8月底誕下女兒辛千覓，取別名為「荷包蛋」。

三房兒子何猷啟2018年與內地女友齊嬌（Gigi）在外地註冊結婚，兩年抱兩，先後誕下長女Tittania及幼女Tylia。

▲ 三房兒子何猷啟2018年與內地女友齊嬌（Gigi）在外地註冊結婚，兩年抱兩。

另外，二房兒子何猷龍早年亦都為賭王誕下孫女；而大房已過身的兒子何猷光，則有一對女兒何家華及何家文。

有指賭王其實早在2011年，已安排信託基金向何家成員每月支付定額生活費，若家庭成員多添子女，就會獲額外發放生活費，為子孫提供安穩的生活，也鼓勵「多勞多得」，開枝散葉！

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