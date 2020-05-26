【新冠肺炎】港府推24小時WhatsApp熱線　免費回答冠狀病毒問題

▲ 香港政府資訊科技總監辦公室今（26日）宣布，於WhatsApp上推出「2019冠狀病毒病」熱線，免費回答有關冠狀病毒病的問題。

雖然本港新冠肺炎疫情逐步放緩，但港人依然非常警惕。香港政府資訊科技總監辦公室今（26日）宣布，於WhatsApp上推出「2019冠狀病毒病」熱線，免費回答有關冠狀病毒病的問題，並每日24小時提供官方醫療建議和實用技巧，以確保安全和防止病毒在香港擴散。

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港人現時可將電話號碼+852 9617 1823加入手機通訊錄中，然後在WhatsApp點擊對話即可使用。該服務會回應一系列提示問題和提供最新資訊。同時，該WhatsApp熱線亦讓對居安抗疫電子手環有疑問的市民，於上午9時正至晚上7時正，透過即時聊天功能與政府官員聯繫。

政府資訊科技總監林偉喬指，是次WhatsApp熱線推出後，巿民將可多一個途徑，獲取與2019冠狀病毒病、『居安抗疫』流動應用程式及手環、『銅芯抗疫口罩+™』和中小企支援的資訊。

除了有關冠狀病毒病的資訊外，該熱線還提供「遙距營商計劃」 和其他支援中小企業在疫情期間繼續營運和提供服務的計劃之資訊。公眾和企業可透過WhatsApp熱線了解這些計劃和申請程序。

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責任編輯：曾曉汶