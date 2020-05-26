【創業兵團】90後錶店分享手錶知識　推廣手錶設計理念

▲ Lam Workshop於今年一月起推出二手錶業務，向大眾收集二手錶後重新出售，而所有收入將不扣除成本捐出。（陳國峰攝）

手錶店Lam Workshop創辦人林迪於求學時期已於社交平台出售不同產品。畢業後在社交平台上開店，出售來自各地的手錶。林迪指出，創業除了要採購產品和推廣其功能賣點外，亦要善用不同平台推廣產品的文化和設計理念。

林迪透露，引入新手錶時，會先了解該品牌的風格，以及其手錶的設計、造工和物料等元素。他舉例，近年有不少手錶的玻璃錶面都採用藍寶石水晶，不再只是貴價錶的專利。「過去採用藍寶石水晶錶面的手錶大概需要3,000至4,000元，今時今日卻可在1,000元以下的手錶都找到。」他另指，手錶是不少男士唯一的飾物，而公司現時的客人亦以男性較多。

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在網上除了可以擺放更多產品外，公司亦在不同社交平台分享手錶知識和不同品牌的設計理念，從而提高客人對產品的了解。「網上廣告過多，令我反思到底大眾期望獲取甚麼資訊。因此，我不但蒐集不同品牌的知識和背景資料，更進修手錶相關的課程。」他笑言，公司的客群都是30歲以下的年輕人為主，而IG等社交平台正好是他們獲取資訊的主要渠道之一。

售中低價二手錶 為慈善出力

林迪表示，公司除了出售手錶外，亦於今年展開二手錶業務。他表示，二手錶賣出後，收益將全數作慈善捐贈用途。香港不乏二手錶平台，卻少有中低價錶的二手買賣。他期望，推出二手錶業務是為了讓年輕人有多一個選擇。

「大眾可向我們捐出正常運作的手錶，惟為免引起不必要的疑慮，我們不接受太貴重的手錶作二手出售。」他強調，收到手錶後會先作檢查，並進行例行的清潔維修，以保障買家。事實上，公司現時花上兩成多的資源營運二手錶業務。

回收清潔推廣 工序更多

林迪坦言，由回收手錶、清潔維修至推廣，出售一隻二手錶的工序比出售新錶更多，而所有收入將不扣除成本捐出。「縱使公司的能力不大，仍希望透過二手錶業務，可恒久地幫助有需要的人。」

記者：楊匡然