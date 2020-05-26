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【何鴻燊病逝】賭仔遇上賭王　「金勞詹」敗在賭王3個「叻」

股樓投資 18:12 2020/05/26

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賭王何鴻燊，一生與澳門賭業結下不解緣。有「潮洲怒漢」之稱的前立法會金融服務界議員詹培忠亦出名愛賭兩手，兩人相識多年，賭王更稱詹培忠作「老友」。他憶述：「我認識賭王不是因為賭，是因為回力球場！1984年，我從一家叫嘉年地產的手上，以600萬元買入港澳發展，當時公司內有回力球場一項資產，而回力球場當時欠稅，如果不交稅就要被政府沒收。當年澳門有4樣專利，跑狗、博彩、回力球場、馬車會，他看中了回力球場，承諾以1,100萬元搞掂有關球場的一切問題，當時回力球場負債是1.2億元，負責行政工作的是他的妹妹十姑娘，十姑娘還說我以平價買回力球場。原來我計劃跟他打官司取回股份，最後沒有打官司，但他賣回股份給我。」

詹培忠於2019年在Youtube平台「詹培忠自傳」中以「從何鴻燊手上揦返拃沙」作題，講解事情的來龍去脈，「當時澳門任何業務離不開何鴻燊，那時回力球場負債是1.2億元，當時我以剃頭方式，以1,100萬解決全部問題，令回力球場有完整的重組。 他當時承諾給賭團佣金及費用，但一個月後就沒有再支付，變相我送回力球場70%股份及有關債務給他，我只能慨嘆『我執到寶不懂袋入袋』。等到2002年澳門賭場重組，我發律師信給何鴻燊說，要買回當日賣給他的股份，他重來『有買入無賣出』，所以他回覆說不賣，我告訴他，若不賣我會採法律行動，後來他的名譽要緊，最後賠償5,000萬元給我，了結事件，我終於『揦返拃沙』有所培償。」

詹培忠說：「30幾年前，我30幾歲時，他已叫我老詹，明明我比他年紀小。他又叫我老友！1984年我同他交手，回力球場被霸了！他『叻』之處有三：一、他的宗旨是『買嘢唔賣嘢』，賭仔輸錢後會將字畫、房屋、古董給他，他不賣嘢最著數，最後物件升值了。二、他笑話連篇，有兩位仁兄每天給他說故事、說笑話，令他出席任何場合都可以笑話連篇、談笑風生。三、不給人著數，他收購回力場沒有給人甜頭！」

他又說：「男人要的私人飛機、遊艇、房屋、女人，他樣樣都有！他一世為女人服務！最後，祝願賭王『一路好走』！」

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撰文 : 柯慧琳

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