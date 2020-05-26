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【賭王何鴻燊病逝】何鴻燊有四位太太　一生中最愛是誰？

金融經濟 17:10 2020/05/26

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何鴻燊一生共有四位太太，元配黎婉華是其一生中最愛。

賭王何鴻燊逝世，終年98歲。何鴻燊一生共有四位太太，分別為元配夫人黎婉華、二太太藍瓊纓、三太太陳婉珍及四太太梁安琪。何鴻燊曾公開表示，元配黎婉華是其一生中最愛，黎婉華離世之時，何鴻燊曾稱：「最愛的已去世。」

元配黎婉華

曾為澳門第一美人的黎婉華出身於顯赫的律師家庭，其氣質長相一直被指與瑞典女星英格麗‧褒曼（Ingrid Bergman）十分相似，因此擁有不少裙下之臣。20歲的何鴻燊因工作關係認識了黎婉華的大姐夫，經介紹下認識了她。為了追求黎婉華，何鴻燊花盡心思討其歡心，更特意為她學習葡萄牙語。

二人結婚後，何鴻燊的生意愈來愈大，婚後一年已賺得第一桶金，被指旺夫的黎婉華為他誕下兩子兩女。可是，黎婉華最終於2004年離世，當時82歲的何鴻燊為她舉行了隆重的葬禮，不但親自揀選墓地，並以「愛妻何黎婉華夫人」為名訃聞悼念她。他又說：「最愛的已去世。」

何鴻燊的家人排名中並沒有二太太藍瓊纓、三太太陳婉珍及四太太梁安琪的名字，以示對元配夫人的尊重。

 

二太太藍瓊纓

五十年代，14歲的藍瓊纓於舞會上邂逅了當時36歲的何鴻燊，二人一舞定情。當時卧病在床的元配黎婉華深居簡出，何鴻燊於1957年以大清律例為由迎娶藍瓊纓，作為其二太太。

二人於婚後經常一起出席社交活動，藍瓊纓為賭王誕下一子四女。其中，二房長女何超瓊出生那年，碰巧是何鴻燊投得賭牌之時，令他十分高興。何鴻燊曾指藍瓊纓很漂亮，年輕時便嫁給了他，而且待他很好。

 

三太太陳婉珍

原為護士的陳婉珍於1977年來香港後，並為何鴻燊元配黎婉華的私家助護，因而認識了何鴻燊。二人日久生情，陳婉珍最終於1985年嫁給何鴻燊，並獲贈豪宅。她又為何鴻燊誕下一子兩女，其中何超蓮和何猷啟更是一對龍鳳胎。

不過，何鴻燊於迎聚陳婉珍的第二年，便認識了梁安琪，因此外界指陳婉珍的「受寵期」相對較短。

 

四太太梁安琪

原名禤偉玲的梁安琪自小學習跳芭蕾舞，初到澳門葡京工作時，她只負責數籌碼以及婦女會兼職教跳舞幫補生活，月入只有700多元。1986年，65歲的何鴻燊對26歲的梁安琪一舞傾心，她亦成為了賭王的御用舞伴。

她曾指，賭王跟她跳完第一支舞後便表示已認定了她，且不要再找其他舞伴。其後，梁安琪被安排於賭場的賬房當文員，又助她開設舞蹈學校。二人交往了2、3年後，何鴻燊便向梁安琪示愛，詢問她是否願意一起生活，她考慮了兩天才答應。梁安琪於1989年成為何鴻燊的四太太，並為他誕下兩子兩女。

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