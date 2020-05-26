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【中澳貿易戰】澳洲斥8700萬開電視台 被指抗衡中國外宣

環球社會熱點 17:09 2020/05/26

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【中澳貿易戰】澳洲斥8700萬開電視台 被指抗衡中國外宣

中澳角力持續，澳洲斥資1710萬澳元（8746萬港元）開設電視台，於太平洋島國播放由澳洲製作的節目。澳媒解讀，澳洲推出免費電視節目，抗衡中國在太平洋島國的外宣，為澳洲對華的反制措施之一。

【中澳貿易戰】中國據報停用澳洲煤 澳副總理：非常關注

【中澳貿易戰】澳洲議員倡限奶令 禁出口奶粉到中國

澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）、通訊部長費萊徹（Paul Fletcher）及助理國防部長兼國際發展及太平洋事務部長鶴基（Alex Hawke）發表聯合聲明稱，將推動「太平洋澳洲電視」（PacificAus TV）的3年計劃，每年在太平洋島國播放1000小時電視節目。

佩恩表示，計劃旨於加強澳洲與太平洋島國的連繫，透過電視節目，分享相同的經歷。

澳洲政府將在巴布亞新畿內亞、所羅門群島和斐濟，免費播放由「澳洲免費電視」（Free TV Australia）提供的電視節目，如電視劇、體育比賽和兒童節目。瓦努阿圖、基里巴斯、圖瓦盧和瑙魯料在未來數月，也可收看該批節目。

【中澳貿易戰】中國據報擬加碼關稅 世衛調查爭議鬧大

【中澳貿易戰】中方拒接電話 澳洲欲就加大麥關稅對話

《悉尼晨鋒報》（Sydney Morning Herald）指出，中國媒體在以上提及的地區快速擴張，總理莫里森（Scott Morrison）政府針對此推出反制措施。

News.Com.Au提到，澳洲政府試圖「抗衡中國的影響力」。

澳洲廣播公司（ABC）則形容，這是中澳軟實力的較量。

【中美角力】《修昔底德陷阱》作者：中美相爭大家都輸

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記者：韓羚

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