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【創業兵團】90後蒐羅各地高質錶　月均營業額逾20萬

商業 17:09 2020/05/26

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Lam Workshop創辦人林迪指，不少外地手錶品牌具有高質素的設計和造工，在香港卻未獲大眾認識。（陳國峰攝）

手錶早已不再只是看時間的工具，而是展示個人品味的飾物。除了傳統的手錶品牌外，不少年輕人亦會選擇外地的新品牌，以切合自己的需要。Lam Workshop早於2015年創立，一直為客人提供不同的手錶及錶帶款式選擇。其創辦人林迪表示，在大學時曾嘗試自製皮革產品，放在網上出售，惟產品銷情並未如預期般理想。其後，熱愛手錶的他再嘗試把某個美國手錶品牌引入香港，在社交平台Instagram（IG）以網店形式出售，至今已於旺角設實體店，月均營業額逾20萬。

他坦言，公司主攻年輕人市場，故蒐羅新款式除了要考慮其風格外，性價比也是引入與否的關鍵之一。「手錶單價高，有人會視為潮流產品，亦有人會尋找定價較相宜又優質實用的手錶。該公司一直都希望引入高質素、在港未有名氣的手錶品牌，讓客人有更多選擇。」他續指，起初只是當賺外快的形式去經營，並未有開設實體店或全職創業的念頭。因此，林迪畢業後曾一邊全職工作，一邊引入不同品牌的手錶產品，在網上出售。

破釜沉舟　辭職經營實體店

可是，經過兩年全職工作後，他認為全職工作和經營網店難以兩者兼顧。因此決定全職經營手錶店，並開設實體店。他指出，開設實體店不但讓客人多一個選講產品的途徑，亦有助公司引入更多的手錶品牌和款式。「現時實體店的現貨數量逾350款。曾試過引入過多款式，實體店放不下，因此將部分較冷門或數年前流行的款式放在網上出售。」他透露，現時公司每月營業額達20萬至30萬元。

【創業兵團】港初創Return Helper　退貨解決方案助電商平台

談及未來發展，林迪期望可以短片形式於不同平台作宣傳。他認為，香港在網上推銷的策略未及鄰近國家或地區，而他認為新加坡及台灣的做法值得借鏡。此外，他亦在考慮在不同地方引入較小眾的電器，為本地客人提供更多選擇。

記者：楊匡然

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