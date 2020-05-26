【上市改革兩周年】港交所：18生科股來港籌440億 查詢續增

▲ 港交所上市制度改革2周年，已吸引18家生物科技公司來港上市，合共集資440億港元。

港交所 （00388） 2年前改革上市制度，容許未錄收入、盈利生物科技公司上市，港交所上市主管陳翊庭稱，過去2年已有18間生物科技公司循新例上市，合共集資440億港元，佔總集資額約7.3%，且部分公司成功在市場配售集資。她認為，港股生物科技生態已逐漸成熟，除現時已上市的生物製劑、醫療器械公司，未來或可吸引基因療法等公司來港。

港交所上市部同時透露，因應近期投資環境轉變，確實有見對生物科技公司上市規例的查詢有所增加，市場對生物科技、醫療健康領域也抱有熱情。

疫情刺激生科股表現

自新冠肺炎爆發以來，以諾誠健華 （09969） 為首4家生科公司登錄港股，且備受追捧。清池資本創始人及首席投資官李彬在港交所研討會表示，新冠肺炎事實上是一個提醒訊號（wake up call），疫情令醫療健康行業吸引全球投資者的目光，不單港股，美股生物科技公司也表現特出，因市場認識到該類公司可提供的巨大價值，他相信未來將有更多資金湧向醫療健康領域。

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生物科技股定價趨合理

現時本港上市生物科技公司表現分化。李彬指，港股生物科技股價格發現機制已逐漸成熟，2年前投資者甚至不理解股份升跌背後的原因，但現時情況已大為改善，此外即使禁售期過去，相關股份股價也沒有出現大幅波動，反映市場更為理性。

啟明創投主管合夥人梁颖宇則指，兩年前上市制度改革初期，首批上市股份的表現並不理想，也未如投行預期出現溢價（premium），但2018年底信達生物 （01801） 以更合理估值上市，投資者收穫可觀回報，此後生科股估值更趨向合理，並吸引更多公司來港上市。

交投未算活躍 需加強投資者教育

雖然本港部分生物科技股表現優異，但整體交投未算太活躍。恒指公司董事兼研究分析主管黃偉雄認為，生物科技股交投偏弱，或因公司並未實現盈利，令投資者難以評估其財務表現，若相關股份交投改善，相信有助吸引更多投資者。

黃偉雄稱，未來生物科技公司需要做更多投資者教育，投資者在無法以市盈率（PE）等指標評估時，或可思考公司藥物研發有幾大機會成功，而成功後又可得益幾多。

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