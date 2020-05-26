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新加坡推第四輪財政刺激方案　追加232億美元撐經濟

環球政經 18:55 2020/05/26

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受新冠疫情造成的衝擊，周二（26日）較早時間，新加坡第三次下調對今年經濟增長的預測，料今年GDP將萎縮至4%到7%。隨後新加坡政府又宣布，將加碼330億新加坡幣（約232億美元），以支持受新冠疫情嚴重打擊的經濟。在此之前政府已三度出台刺激政策。

計及先前公布的三輪刺激措施，新加坡将合计斥资近1,000億新加坡幣（约704億美元），以幫助當地企業和家庭，共同度過疫情難關，這筆金額佔當地國內生產總值（GDP）近20%。新加坡副總理兼財長王瑞杰稱：「這是個重大的紓困方案，也是對這場空前危機必要的因應方式。」新加坡政府將動用國家外匯儲備，以支付這筆額外的支出，周一（25日）新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）曾表示，她在「原則上支持」政府這一舉措。

截至周二，新加坡新冠肺炎確診人數逾3.2萬宗。作為最早出現疫情的亞洲國家之一，當地4月初實行封鎖措施，並將封鎖措施延長至6月1日，進一步衝擊當地消費；再加上新加坡經濟依賴出口，如今全球供應鏈受影響，新加坡經濟的脆弱性不言而喻。

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撰文 : 國際組

新加坡 GDP 疫情 經濟

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