安盛投資︰美國料不會迫香港取消聯繫匯率 取消獨立關稅影響有限

▲ 安盛投資認為，即使美國取消香港獨立關稅區地位，影響亦有限。

市場關注港版國安法對金融市場的影響，以及由此衍生的中美關係惡化。安盛投資管理高級新興亞洲高級經濟師姚遠表示，美國有機會取消香港獨立關稅區的地位，但影響整體而言有限；強迫本港取消聯繫匯率制度的機會亦不大。

姚遠解釋，香港貿易以轉口為主，而且對美國出口佔比不高，故即使美國提高對港關稅亦無太大影響。另方面，美國的確有權力強迫港元與美元脫勾，取消聯繫匯率制度，這亦會打擊香港作為國際金融中心的地位。但他強調，這種做法的可能性不高。

高級股票基金經理Simon Weston認為，中美摩擦目前對市場仍未構成顯著的風險。此外，他又提到，受疫情影響，一些本身已有的市場趨勢會加快。例如中美地緣政治緊張、本土化與全球化對壘、供應鏈及生產綫轉移等。與此同時，疫情亦推動了一些投資主題，如電商、醫療、金融科技等。

對於美國擬收緊對中概股的限制，Weston認為有關措施對港交所 （00388） 而言是好事，這亦從近日港交所股價走勢中可以見到。

中國經濟方面，姚遠預計全年中國經濟增長仍可維持約2.3%，按照基準預測，第二季及第三季的GDP會有反彈。他認為，中國經濟目前面對的主要風險來自三方面，第一是疫情的不確定性；二是刺激政策力度未必足夠；三是中美摩擦的升級。

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