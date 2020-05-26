【美股動態】全球解封利好 道期大升500點 標指勢重返200天綫

新型冠狀病毒疫情緩和，歐美多國陸續解封，歐洲旅遊料7月全面恢復，加上疫苗研發近期屢傳好消息，帶挈股市造好，美股道期場外強力向上，升逾500點，更準確反映大市走勢的標指升近2%，突破3000點，勢重返200天綫。

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美國各地陸續復工，初步來講美國確診人數增長維持平穩，停留在2萬左右，暫未出現惡化，市場洋溢樂觀情緒，驅散國安法消息及中美緊張陰霾。

新加坡證券公司Oanda Corp高級市場分析師哈利（Jeffrey Halley）指出，美國人於陣亡將士紀念日重拾自由，加上日本全國解除緊急狀態，金融市場已對第2波疫情可能性免疫，新冠肺炎輕微的好消息亦推升股市。

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近期新型冠狀病毒疫苗研發進展良好，亦帶來上升動力，美國醫藥公司Novavax（美：NVAX）稱周一正式開展新冠病毒疫苗人體試驗，抗體反應及安全性初步結果料7月出爐。

經濟重啟，亦推升歐股，德國DAX指數、英國富時100指數、法國CAC指數及歐洲STOXX600指數等歐洲主要指數，全綫走高。

歐洲多國料7月旅遊旺季重開航班，旅遊股強勁，歐洲STOXX 600旅遊及休閒指數升5.7%，德國旅遊集團Tui AG（德：TUI）急彈27%，英航母企International Airlines Group（英：IAG）升16%。

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記者：林建忠

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