【數碼轉型】疫情加速轉型　「容器」管理平台需求大

▲ VMware全球副總裁兼大中華區總裁郭尊華（中）表示，近年不少企業亦開始將業務聚焦創新方面，而創新應用的開發，首要是基礎架構要跟得上時代。

近年不少企業開始注意到數碼轉型的重要性。VMware全球副總裁兼大中華區總裁郭尊華表示，「除了搭建私有雲幫助數碼轉型，企業亦開始將業務聚焦創新方面，而創新應用的開發，首要是基礎架構要跟得上時代。」

企業數碼轉型面對兩大挑戰

VMware香港計澳門總經理藍建基表示，面對數碼轉型，企業普遍面對兩大挑戰：人才缺乏；架構缺乏效率。

現時企業流行讓IT人員與開發人員合作的DevOps模式，唯本地人才供應較少，可能要借助台灣或中國內地開發人員，加快整體轉型速度。

其次，企業缺乏現代化IT基礎架構。藍強調，現代IT架構需要整合企業應用程式開發，要做到管理一式化，提高效率與速度。「未來企業的應用將要更快速推出市場，並且要做到全球化，將市場拓展到世界各地。」

▲ 疫情下企業採用Work From Home策略，遙距辦公需求漸大，企業紛紛使用視像會議軟件，或其他數碼工具，無疑加快了企業數碼轉型步伐。（法新社圖片）

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容器技術近年漸受關注，藍建基引述市場調查機構Gartner數據，2023年，容器管理平台Kubernetes，將會應用於80%以上的雲端當中。「特別在新冠肺炎疫情下，不少公司開始數碼轉型，大量程式應用度要自行研發，應用程式上架速度成為企業致勝關鍵，是以容器管理平台Kubernetes開始受企業注意，並樂於採用。」

高層意識要追上時代

藍建基透露，過去一至兩年間，企業開發應用開始用容器管理平台Kubernetes，不少公司都開始小規模使用，普及的速度比以往快。「零售企業開始搞網購，金融銀行業亦要轉型搞虛擬銀行，要開發各種新業務壓力不小，利用容器平台Kubernetes管理能事半功倍。」

他補充，因為容器技術可以增加應用整體開發的速度與效率，比起以往應用程式開發快很多，企業競爭力能有效提升。疫情下，企業進一步加快數碼轉型，更多公司利用數碼工具。

企業採用Work From Home策略，遙距辦公需求漸大，客戶開始使用Workspace One方案，為員工提供支援，疫情無疑令企業數碼轉型速度加快。

藍建基表示，企業高層開始意識到數碼轉型的重要性，預計今後企業IT部門或有更多資源，因為全球數碼科技發展只會愈來愈快，企業亦要追上時代，與世界看齊。

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藍建基表示，今年VMware就以VMware Tanzu產品組合，VMware Cloud Foundation 4以及VMware vSphere 7為應用程式現代化重點。VMware技術總監黃循隨表示，VMware Tanzu可協助企業在多雲環境中，管理容器化應用程式及不同雲端上的Kubernetes。VMware vSphere 7則有符合成本效益的人工智能機機器學習硬件功能。「有見市場開始對人工智能、數據分析技術層面有巨大需求，因此加入該功能。」

記者：李彥煒