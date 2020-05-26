【何鴻燊病逝】各界哀悼　林鄭月娥稱讚熱愛祖國　母校港大感謝貢獻

賭王何鴻燊病逝，享年98歲。特首林鄭月娥今日（26日）對何鴻燊辭世表示深切哀悼。



林鄭月娥指，何鴻燊是成功企業家，其創辦的集團業務繁多，在港澳兩地舉足輕重。她又指，何鴻燊熱愛祖國，早於上世紀七十年代已到內地投資興業，全力支持國家改革開放，參與國家的建設；亦曾任全國政協常務委員，為國家建言獻策。

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此外，何鴻燊曾任香港特別行政區基本法諮詢委員會委員，見證香港回歸。林鄭月娥稱讚何鴻燊，積極參與香港社會服務發展，大力支持公益金的籌款活動，慷慨捐助本地慈善團體和香港專上院校，亦曾捐款贊助文康設施建設以至禁毒教育和宣傳工作，建樹良多。何鴻燊於2010年獲頒授大紫荊勳章。「我對何博士離世感到難過，謹代表香港特別行政區政府，向他的家人致以深切慰問。」

何鴻燊曾於香港大學就讀，港大校長張翔教授今天發送電郵給大學成員，告知何鴻燊博士逝世的消息，並致以深切哀悼，

何鴻燊1939年入讀港大理學院，1941年戰爭爆發，同年肄業（被迫停學），他是利瑪竇宿舍宿生。1987年何鴻燊獲港大頒授名譽社會科學博士。他曾表示：「 面對挑戰，我從不說『不』。因此，當港大向我提出計劃時，我的答案永遠是『肯定支持』。」 他支持興建何世光夫人體育中心及何鴻燊體育中心等設施外，更擔任香港大學教研發展基金創會主席，並獲邀成為永遠榮譽主席。港大表示，何鴻燊構思「何鴻燊校友挑戰計劃」，成功激勵不同年代的校友，港大又會將在港大史冊上傳頌流芳。