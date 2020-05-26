【旅遊寒冬】昂坪纜車明日重開　推港人半價優惠吸本地客

▲ 昂坪纜車將明日起恢復正常服務，同時推出港人半價優惠吸客。（昂坪360提供圖片）

昂坪纜車將明日起恢復正常服務，同時推出港人半價優惠吸客。同時，因應防疫需要，昂坪纜車亦會限制車廂人數減半。

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昂坪360宣布，昂坪纜車將於明日開始，全面恢復服務。同時，由明日至7月31日起，逢周一至周五，乘客只需出示有效香港身分證明文件，即可以半價購買來回纜車門票一張。

票價詳情：

昂坪360指，在逐步恢復正常運作後，所有纜車車廂、纜車站及昂坪市集均會進行徹底清潔及消毒。每位乘客登上纜車前，均需量度體溫。職員亦會安排同行親友乘搭同一纜車，而每輛纜車車廂的建議載客人數將減半至4至6人。每組乘客下車後，員工亦會立即以1:99漂白水清潔消毒車廂。不過，昂坪市集的室內景點將繼續暫停開放。

▲ 逢周一至周五，乘客只需出示有效香港身分證明文件，即可以半價購買來回纜車門票一張。（昂坪360提供圖片）

為有效控制人流，昂坪 360亦建議乘客由即日起於官網以優惠價預訂纜車門票，每日設 1,000 個優惠名額，額滿即止。

此外，於今年6月30日前，購買任何來回纜車門票或導賞團門票的賓客，即可以88元升級至「360季度通」，於升級當日起至9月30日期間的整季度內，可無限次搭乘昂坪纜車標準車廂。

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因應早前疫情影響下，纜車只提供有限度服務，原已購買「360 全年通」的乘客，其全年通的有效期將延長4個月，全年通持有人更可於5月27日至7月31日期間，以7折續購「360 全年通」。

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責任編輯：葉泳珊