【賭王何鴻燊病逝】哈佛商評：富二代未必要守業

▲ 澳門首富何鴻燊逝世，打拼大半生的基業由誰繼承？

澳門首富何鴻燊周二（26日）逝世，「賭王」有四房太太，膝下17名子女，令全城關注將如何分身家，「賭王」打拼大半生的基業由誰繼承。有研究分析，第二代繼承人創意更甚，更有企業創新精神，未必需要只顧守業。

暑假可遊西班牙 外相：7月解除旅客隔離措施

新冠肺炎後疫情時代 生化武器恐怖襲擊風險增

俗話說創業難，守業更難。傳統認為富二代應該守業，才能保住第一代的成果。哈佛商業評論指出，研究認為，第二代更富創意和企業家精神，鼓勵他們實現自己的目標，不必活在第一代人陰影下。

例如美國19世紀末20世紀初，靠石油起家的洛克斐勒家族（Rockefeller family）。其時，第一代約翰·戴維森·洛克菲勒（John D. Rockefeller）是一位聲名狼藉、壟斷市場的商家。

交棒到第二代後，竟開始積極發展慈善業務，家庭財富亦由專業人士管理。現時洛克斐勒家族涉及的物業廣泛，包括政治、軍事、能源、教育、科學等。評論指出，洛克斐勒家族的例子證明，第二代不一定要做上一輩的老本行，也能拓展家業版圖。

世衛：新冠肺炎疫情恐有第2個高峰

約翰遜犯禁顧問堅持：不後悔、不道歉、不辭職

另外，大家族交棒往往遇到另一問題，第二代接班人太多。評論建議，第二代所經歷的經濟環境和成長環境跟第一代都有所不同，未必如第一代般有鮮明的領軍人，第二代更需要有成員帶領和凝聚其他家庭成員，齊心協力管理家族，才能成事。

對於準備交棒的大家族，評論提出幾項建議，包括：

1.助第二代接班人實現目標和理想

2.多讓第二代參與家庭決策

3.促進全家人開展活動以建立凝聚力

【英國疫情】諾貝爾獎得主轟封城無用 「帶來更多死亡」

【以身作則】荷蘭首相恪守封城令 無法見母親最後一面

記者：葉芷樺

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品