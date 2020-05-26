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Uber有意將亞太總部設於香港　冀與港府對話

科技 16:16 2020/05/26

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Uber香港區總經理鍾志霆指出，該企有計劃將亞太地區總部設於香港，但前提是香港政府立法研究汽車共乘服務，法規穩定性將是這個決定的關鍵。

Uber早前宣布將會關閉位於新加坡的亞太區總部，今日再公布有意將亞太地區總部設於香港。Uber香港區總經理鍾志霆指出，該企有計劃將亞太地區總部設於香港，但前提是香港政府立法研究汽車共乘服務，法規穩定性將是這個決定的關鍵。

>>>傳亞太總部遷港？消息：Uber有意增加在港投資創造就業

>>>【新冠肺炎】共享汽車平台受挫　Uber滴滴疫境求存方法有何不同？

鍾志霆指出，有關計劃可望創造更多就業機會，並加強科研技術生態系統，但涉及的投資金額，他指要與政府展開對話才可再設定具體細節，但如香港作為亞太總部，將會服務包括台灣、澳洲、日本等地區，將會增聘多位包括法務、營銷與技術等團隊。

他又提到，目前香港辦公室聘有約70人，但未回應早前集團全球裁員對香港的影響。Uber本月先後兩次宣佈全球裁員，涉6700個職位。

記者會上，鍾志霆與Uber公共政策主管Richard Willder承認，Uber來港展開服務逾6年，至今仍未能與港府展開建設性的對話。該企有向港府遞交計劃書，但未曾獲得回應。就內地就定立香港國安法，鍾表示密切關注情況，但重申對香港未來發展樂觀。另外，該企又透露，香港汽車共乘服務預訂量，已回復至疫情前7成水平。

>>>【新冠肺炎】司機收入大跌　Uber推招聘功能助找其他工作

記者：周俊霖

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