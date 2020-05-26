  • 29°C
香港時間 : 2020526日 (二) 17:29
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【滙豐股價】滙豐重組裁員憧憬有限 年底恢復派息未敢樂觀

金融經濟 16:28 2020/05/26

分享：

滙豐 （00005） 據報將尋求推進裁員重組計劃，周二股價見反彈。滙豐削減成本有望穩住盈利，令重啟派息惹憧憬。惟國際貨幣基金組織（IMF）報告指出，環球銀行未來盈利仍受壓，並促請銀行續停派息及回購，為監管機構要求停派息提供有力理據，或令滙豐年底重啟派息更不樂觀。

外媒報道指，因應新冠肺炎，滙豐董事會敦促管理層重啟重組，並考慮更大力度的調整，包括進一步裁員，甚至出售美國業務、法國零售網絡，以及在較小非戰略國家的業務。受消息刺激，滙豐周二隨大市造好，股價由逾11年底位反彈，升逾3%。

相關文章：滙豐董事會據悉敦促管理層重啟重組　考慮更大力度裁員

IMF：未來5年銀行盈利仍受壓

滙豐重啟重組計劃，盈利有望回升，增加滙豐明年起回復派息的機會，不過，IMF報告指出，在低利率環境下，銀行的盈利能力未來5年均可能受壓。IMF表示，雖然削減成本和提高收費對盈利有幫助，但不太可能完全緩解盈利壓力。

 

 

IMF更警告一旦疫情後經濟開始復甦，銀行為彌補盈利而出現過度承擔風險的做法，可能會為未來出現問題埋下伏筆，即會出現壞帳嚴重的風險。IMF敦促監管機構加強監管銀行，並指出政策制定者必須迅速在以下兩方面之間找到一種平衡：一是維護金融穩定和金融機構的穩健性，二是支持經濟活動。IMF更指出應考慮採用各種策略來保護和增強資本，包括限制派息和股份回購。

事實上，一旦銀行為追求盈利而過度承擔風險，將存在壞帳嚴重的風險，結果將拖累未來的盈利表現。就滙豐而言，今年首季預期信貸損失按年急升4倍至30億美元，拖累首季業績。倘未來減值撥備高企不下，業績難好轉。

促銀行保留資本 停派息回購

另方面，滙豐及英國多家銀行突然叫停派息，正是英倫銀行出手阻撓。現時除IMF報告，IMF總裁Kristalina Georgieva日前亦在《金融時報》撰文，指銀行需要集體暫停派發股息及回購股份，以增強金融系統韌性。

相關文章：IMF呼籲銀行業停派息及回購　以增強金融系統韌性

滙豐首季業遜預期，壞帳撇帳亦激增數倍，加IMF促加籃管銀行及停派息，相信今年底要恢復正常派息恐難過英倫銀行一關。雖然目前滙豐直逼33元海嘯價，估值極低，但盈利及派息前景不明朗，因而並非中短綫撈底、博反彈之選。

相關文章：【滙豐股價】滙豐逼近海嘯價 死心眼撈底長揸非明智

責任編輯：錢家鋒

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」：https：//bit.ly/2wGePSQ
外圍分析無間斷 立即訂閱送高達$480訂閱禮品： https：//bit.ly/3e81nrK

英倫銀行 減值撥備 撈底 博反彈 國際貨幣基金組織 派息 經濟 滙豐控股（00005）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】港產口罩Simply Mask今日（25日）開放彩色口罩預售　50片99元（附連結）
【口罩供應】港產口罩Simply Mask今日（25日）開放彩色口罩預售　50片99元（附連結）
【強積金】MPF專家提醒 申請「保就業」計劃6大貼士
【強積金】MPF專家提醒 申請「保就業」計劃6大貼士
【定期存款】滙豐1個月港元定存 享3厘息冠全城
【定期存款】滙豐1個月港元定存 享3厘息冠全城
【保就業計劃】800億保就業計劃接受申請、最快6月收款　受薪人數不可少於3月受僱人數（附計劃重點）
【保就業計劃】800億保就業計劃接受申請、最快6月收款　受薪人數不可少於3月受僱人數（附計劃重點）
【港版國安法】任志剛：美國若藉金融「武器化」　香港金融中心地位反強化（一文看清財金官員看法）
【港版國安法】任志剛：美國若藉金融「武器化」　香港金融中心地位反強化（一文看清財金官員看法）
【恒指黑期】英美休市　恒指黑期升162點收復23000點關（不斷更新）
【恒指黑期】英美休市　恒指黑期升162點收復23000點關（不斷更新）