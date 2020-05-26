【滙豐股價】滙豐重組裁員憧憬有限 年底恢復派息未敢樂觀

滙豐 （00005） 據報將尋求推進裁員重組計劃，周二股價見反彈。滙豐削減成本有望穩住盈利，令重啟派息惹憧憬。惟國際貨幣基金組織（IMF）報告指出，環球銀行未來盈利仍受壓，並促請銀行續停派息及回購，為監管機構要求停派息提供有力理據，或令滙豐年底重啟派息更不樂觀。

外媒報道指，因應新冠肺炎，滙豐董事會敦促管理層重啟重組，並考慮更大力度的調整，包括進一步裁員，甚至出售美國業務、法國零售網絡，以及在較小非戰略國家的業務。受消息刺激，滙豐周二隨大市造好，股價由逾11年底位反彈，升逾3%。

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IMF：未來5年銀行盈利仍受壓

滙豐重啟重組計劃，盈利有望回升，增加滙豐明年起回復派息的機會，不過，IMF報告指出，在低利率環境下，銀行的盈利能力未來5年均可能受壓。IMF表示，雖然削減成本和提高收費對盈利有幫助，但不太可能完全緩解盈利壓力。

IMF更警告一旦疫情後經濟開始復甦，銀行為彌補盈利而出現過度承擔風險的做法，可能會為未來出現問題埋下伏筆，即會出現壞帳嚴重的風險。IMF敦促監管機構加強監管銀行，並指出政策制定者必須迅速在以下兩方面之間找到一種平衡：一是維護金融穩定和金融機構的穩健性，二是支持經濟活動。IMF更指出應考慮採用各種策略來保護和增強資本，包括限制派息和股份回購。

事實上，一旦銀行為追求盈利而過度承擔風險，將存在壞帳嚴重的風險，結果將拖累未來的盈利表現。就滙豐而言，今年首季預期信貸損失按年急升4倍至30億美元，拖累首季業績。倘未來減值撥備高企不下，業績難好轉。

促銀行保留資本 停派息回購

另方面，滙豐及英國多家銀行突然叫停派息，正是英倫銀行出手阻撓。現時除IMF報告，IMF總裁Kristalina Georgieva日前亦在《金融時報》撰文，指銀行需要集體暫停派發股息及回購股份，以增強金融系統韌性。

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滙豐首季業遜預期，壞帳撇帳亦激增數倍，加IMF促加籃管銀行及停派息，相信今年底要恢復正常派息恐難過英倫銀行一關。雖然目前滙豐直逼33元海嘯價，估值極低，但盈利及派息前景不明朗，因而並非中短綫撈底、博反彈之選。

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責任編輯：錢家鋒

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