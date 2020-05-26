【賭王何鴻燊病逝】何鴻燊金句：一生人從來不聽「不」 一定要做到為止

▲ 何鴻燊相信「只要你勤力發奮，你總有機會」，因此一生人從來不聽「不」。

何鴻燊雖然在澳門發迹，但他實際上是在香港出生，是香港傳統名門何東的倒孫，祖父何福是何東的胞弟。不過，何鴻燊13歲那年，父親何世光生意失敗逃走，遺下何鴻燊與母親，令原本是富3代的何鴻燊，一夜間變成窮小子。

何鴻燊生前經常將「一生人從來不聽『不』，一定要做到為止」掛在口邊，並相信「只要你勤力發奮，你總有機會」，因此當年何鴻燊在母親督促下，勤奮讀書，最終考入香港大學，但大學三年級時因爆發抗日戰爭，被迫輟學。

用難民的身份到澳門 賺取第一桶金

抗日戰爭後，何鴻燊用難民的身份到了澳門，先在貿易公司工作，因為表現出色，成為老板的得力助手，獲得100萬元花紅。

何鴻燊便是憑着這第一桶金，獨力創辦了澳門火水（煤油）公司，做燃料生意，後來他回港發展，與人合資創辦利安建築公司，因為他覺得香港地小人多，從事地產有很大發揮空間，結果五十年代何鴻燊已成為富豪。

向澳葡政府承諾「取於澳、用於澳」

1961年，何鴻燊與霍英東、葉漢、葉德利等創辦澳門旅遊娛樂公司，競投賭牌，既向澳葡政府承諾「取於澳、用於澳」，把九成收益重新投入澳門的港口和酒店等投資，更承諾長期疏濬外港航道淤積海沙，打通往來港澳水路命脈，成功取得澳葡殖民地政府信任，贏得賭牌。

何鴻燊稱，當年競爭賭牌非常緊張，更受到生命威脅，賭場開了三年後，其他人才敢到他的賭場。在何鴻燊眼中，沒有情是做不到的，他認為窮則變，變則通，所以一直呼籲年輕人，不要容易接受答案「不」。

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