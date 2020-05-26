  • 29°C
香港時間 : 2020526日 (二) 16:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【賭王何鴻燊病逝】何鴻燊金句：一生人從來不聽「不」 一定要做到為止

金融經濟 15:57 2020/05/26

分享：

何鴻燊相信「只要你勤力發奮，你總有機會」，因此一生人從來不聽「不」。　

何鴻燊雖然在澳門發迹，但他實際上是在香港出生，是香港傳統名門何東的倒孫，祖父何福是何東的胞弟。不過，何鴻燊13歲那年，父親何世光生意失敗逃走，遺下何鴻燊與母親，令原本是富3代的何鴻燊，一夜間變成窮小子。

何鴻燊生前經常將「一生人從來不聽『不』，一定要做到為止」掛在口邊，並相信「只要你勤力發奮，你總有機會」，因此當年何鴻燊在母親督促下，勤奮讀書，最終考入香港大學，但大學三年級時因爆發抗日戰爭，被迫輟學。

用難民的身份到澳門 賺取第一桶金

抗日戰爭後，何鴻燊用難民的身份到了澳門，先在貿易公司工作，因為表現出色，成為老板的得力助手，獲得100萬元花紅。

何鴻燊便是憑着這第一桶金，獨力創辦了澳門火水（煤油）公司，做燃料生意，後來他回港發展，與人合資創辦利安建築公司，因為他覺得香港地小人多，從事地產有很大發揮空間，結果五十年代何鴻燊已成為富豪。

向澳葡政府承諾「取於澳、用於澳」

1961年，何鴻燊與霍英東、葉漢、葉德利等創辦澳門旅遊娛樂公司，競投賭牌，既向澳葡政府承諾「取於澳、用於澳」，把九成收益重新投入澳門的港口和酒店等投資，更承諾長期疏濬外港航道淤積海沙，打通往來港澳水路命脈，成功取得澳葡殖民地政府信任，贏得賭牌。

何鴻燊稱，當年競爭賭牌非常緊張，更受到生命威脅，賭場開了三年後，其他人才敢到他的賭場。在何鴻燊眼中，沒有情是做不到的，他認為窮則變，變則通，所以一直呼籲年輕人，不要容易接受答案「不」

相關文章：【賭王何鴻燊病逝】澳博集最多何家成員　一圖看懂賭王家族掌控澳博架構

相關文章：【賭王何鴻燊病逝】何家二房主導三大濠賭牌主股權　澳博美高梅新濠齊大升

相關文章：賭王何鴻燊病逝　何超瓊：家人有共識集體共同處理後事

香港股票 何福 何東 何鴻燊 霍英東 香港大學 澳門 香港 名門

上一篇文章

【港版國安法】李澤鉅望「港版國安法」助香港回復正常

下一篇文章

【賭王何鴻燊病逝】32家人聯合聲明　何鴻燊幽默感、熱愛舞蹈音容宛在
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港版國安法】任志剛：美國若藉金融「武器化」　香港金融中心地位反強化（一文看清財金官員看法）
【港版國安法】任志剛：美國若藉金融「武器化」　香港金融中心地位反強化（一文看清財金官員看法）
【強積金】MPF專家提醒 申請「保就業」計劃6大貼士
【強積金】MPF專家提醒 申請「保就業」計劃6大貼士
【口罩供應】港產口罩Simply Mask今日（25日）開放彩色口罩預售　50片99元（附連結）
【口罩供應】港產口罩Simply Mask今日（25日）開放彩色口罩預售　50片99元（附連結）
【保就業計劃】800億保就業計劃接受申請、最快6月收款　受薪人數不可少於3月受僱人數（附計劃重點）
【保就業計劃】800億保就業計劃接受申請、最快6月收款　受薪人數不可少於3月受僱人數（附計劃重點）
【恒指黑期】英美休市　恒指黑期升162點收復23000點關（不斷更新）
【恒指黑期】英美休市　恒指黑期升162點收復23000點關（不斷更新）
【定期存款】滙豐1個月港元定存 享3厘息冠全城
【定期存款】滙豐1個月港元定存 享3厘息冠全城